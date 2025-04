Riddler jakiego nie znamy? DC ujawniło nowy wygląd Człowieka-Zagadki - fani Batmana będą zaskoczeni

Trzeba przyznać, że to bardzo oryginalne podejście do tej postaci.

Riddler, znany również jako Edward Nygma, zadebiutował w nowej, zaskakującej odsłonie: z krótkimi włosami, wojskowym strojem, wyraźnie większą masą mięśniową i zielonym znakiem zapytania wytatuowanym nad lewym okiem. To radykalne odejście od wizerunku maniakalnego intelektualisty, jakiego dotąd znali czytelnicy. Warto przypomnieć, że Edward Nygma od dekad przybierał różne formy: był taktykiem w zielonym garniturze, projektantem zagadek w animacjach, detektywem, czy nawet seryjnym mordercą w filmowym Batmanie z 2022 roku (w tej wersji grał go Paul Dano).

W najnowszym komiksie dochodzi do niecodziennego sojuszu – Batgirl pozwala Nygmie wejść do kryjówki Oracle, co kwestionuje Nightwing. W międzyczasie fabuła rozwija się wielotorowo – Batman musi uratować śpiącego Jokera, który staje się pionkiem w kolejnej pokrętnej grze Husha. Do akcji niespodziewanie włącza się Jason Todd (Red Hood), który nokautuje Batmana i... kradnie Batmobil, zabierając Jokera w nieznane miejsce. W kolejnych częściach Hush 2 możemy spodziewać się dalszych zwrotów akcji – w tym niespodziewanego sojuszu Damiana Wayne’a z Bane’em, oraz bratobójczego konfliktu pomiędzy Batmanem a resztą Bat-Rodziny.