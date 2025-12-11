Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak bardzo wczuł się w rolę Człowieka-Zagadki, że stworzył o nim komiks. W oczach Tarantino jest jednak "najgorszym aktorem"

Jakub Piwoński
2025/12/11 15:40
Paul Dano wcielił się w Człowieka-Zagadkę w filmie Batman Matta Reevesa.

Paul Dano ponownie znalazł się w centrum uwagi, choć wcale nie za sprawą nowej roli. Aktor stał się bohaterem medialnej dyskusji po tym, jak Quentin Tarantino w podcaście Breta Eastona Ellisa przedstawił własną listę 20 najlepszych filmów XXI wieku – przy okazji dorzucając kilka mało pochlebnych uwag pod adresem Dano jako aktora. W Hollywood szybko pojawiły się głosy sprzeciwu. W obronie Dano stanęli m.in. twórcy, którzy z nim pracowali, w tym Matt Reeves, reżyser Batmana. Reeves nazwał go „niesamowitym aktorem i wspaniałym człowiekiem”, podkreślając, że to właśnie Dano nadał Człowiekowi-Zagadce mrożącej krew w żyłach intensywności, dzięki której rola zapadła widzom w pamięć.

The Riddler: Year One
The Riddler: Year One

The Riddler: Year One – komiks autorstwa Paula Dano

Warto jednak pamiętać, że wkład Dano w tę postać nie kończy się na filmie. Aktor stworzył również własny komiks – The Riddler: Year One, wydawany przez DC Black Label w latach 2022–2023. To sześcioczęściowy prequel Batmana, który zgłębia psychikę Edwarda Nashtona i pokazuje drogę bohatera do przemiany w groźnego złoczyńcę Gotham. Dano wykorzystał rozbudowaną historię postaci, którą stworzył na potrzeby filmu, i przekuł ją w pełnoprawną opowieść komiksową. Efekt to mroczny, psychologiczny thriller, podkreślający wpływ traumy, zaniedbania i systemowej korupcji na losy bohatera.

Komiks pokazuje Edwarda od dzieciństwa: wychowywanego w przepełnionym, niedofinansowanym sierocińcu, zmagającego się z nękaniem i rosnącą zazdrością o Bruce’a Wayne’a – dziecko otoczone uwagą całego miasta. Dorosły Edward, pracując jako analityk finansowy, odkrywa powiązania między urzędnikami a przestępczym podziemiem. To właśnie to odkrycie popycha go na ścieżkę radykalizacji. Jak podkreślał sam Dano, „Year One” to emocjonalna opowieść grozy o traumie i o tym, jak inaczej można wykorzystać własne cierpienie, w zależności od życiowych okoliczności.

The Riddler: Year One zebrał znakomite recenzje. Choć jest prequelem filmu, działa jako samodzielna, kompletna historia. Nie wymaga znajomości Batmana, ale rozwija mitologię uniwersum w sposób dojrzały i przemyślany. To jedna z ciekawszych opowieści spod szyldu DC Black Label ostatnich lat. W świetle krytyki Tarantino wielu fanów przypomina dziś, że Dano nie tylko zagrał jedną z najlepszych interpretacji Człowieka-Zagadki, ale też zostawił po sobie świetny komiks, którego przeczytanie może skłonić nawet Tarantino do zmiany zdania.

The Riddler: Year One
The Riddler: Year One

