Riddick powraca. Powstaje nowy film z bohaterem granym przez Vina Diesela

Vin Diesel powraca do swojej kultowej roli Riddicka. Aktor dopiero co świętował premierę pierwszego zwiastuna Szybkich i wściekłych 10 , a teraz zapowiedział, że pojawi się kolejna odsłona serii, która rozpoczęła jego aktorską karierę.

W nowym filmie Riddick powraca na swoją ojczystą planetę, do miejsca, które ledwo pamięta, obawiając się, że Necromongersy mogą go zrujnować. Na miejscu znajduje innych Furyan walczących o swoje istnienie z nowym przeciwnikiem. Niektórzy z nich bardziej przypominają Riddicka, niż on sam mógłby to sobie wyobrazić.