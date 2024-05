Nowe seriale Marvela z terminami premier. Agatha, Ironheart i Daredevil z odświeżonymi logami

W odróżnieniu od Amazona Disney nie przedstawił aż tak szerokiej oferty serialowej na najbliższe miesiącem. Punktem programu ich wczorajszej prezentacji podczas Upfront 2024 były produkcje od Marvela, które zostały zaprezentowane zebranej publiczności. Jedyne oficjalne informacje, jakie studio wypuściło do sieci, jest krótki teaser ujawniający ostateczny tytuł spin-offu WandaVision o Agacie Harkness, a także datę premiery.

Nowe seriale od Marvela na 2024 i 2025 rok

Serial został zatytułowany Agatha All Along, co jest już piątą oficjalną nazwą dla tej produkcji. Wygląda jednak na to, że ta będzie już ostatnia i do premiery się nie zmieni. Debiutu serialu na Disney+ mamy spodziewać się już 18 września i będzie to ostatnia aktorska produkcja z MCU w tym roku, która będzie miała swoją premierę na Disney+. W obsadzie znaleźli się Kathryn Hahn, Joe Locke i Patti LuPone.

Wczytywanie ramki mediów.