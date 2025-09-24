Zaloguj się lub Zarejestruj

RGG Summit 2025 – Yakuza Kiwami 3, nowe wydania serii i zapowiedzi od studia

Mikołaj Berlik
2025/09/24 12:00
0
1

Ryu Ga Gotoku Studio zapowiedziało remake trzeciej części serii Yakuza i nową grę Dark Ties.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Produkcja zaoferuje zmodernizowaną oprawę graficzną, usprawniony system walki oraz dodatkowe sceny rozwijające wątki fabularne. Największą nowością jest jednak Dark Ties – osobna, nowa historia o Yoshitace Mine, który powraca jako główny bohater i stopniowo zagłębia się w świat yakuzy.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Yakuza – kolejne gry trafią na nowe platformy

Podczas wydarzenia zapowiedziano także Yakuza 0: Director’s Cut, które zadebiutuje 8 grudnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tego samego dnia na najnowsze konsole trafią Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2. Oznacza to, że posiadacze konsol obecnej generacji będą mogli ograć wszystkie główne odsłony serii na jednym sprzęcie.

Studio Ryu Ga Gotoku zaprezentowało także krótki materiał zza kulis Stranger Than Heaven, swojego nowego projektu. Gra wciąż owiana jest tajemnicą, a data premiery i platformy nie zostały ujawnione. Twórcy zapowiedzieli, że wkrótce podzielą się dodatkowymi informacjami.

GramTV przedstawia:

Pełny zapis tegorocznego RGG Summit dostępny jest online, a część poświęcona grom zaczyna się w dziewiątej minucie nagrania.

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
Yakuza
wydarzenie
yakuza 3
Yakuza Kiwami 3
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112