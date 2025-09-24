RGG Summit 2025 – Yakuza Kiwami 3, nowe wydania serii i zapowiedzi od studia

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Produkcja zaoferuje zmodernizowaną oprawę graficzną, usprawniony system walki oraz dodatkowe sceny rozwijające wątki fabularne. Największą nowością jest jednak Dark Ties – osobna, nowa historia o Yoshitace Mine, który powraca jako główny bohater i stopniowo zagłębia się w świat yakuzy.

Yakuza – kolejne gry trafią na nowe platformy

Podczas wydarzenia zapowiedziano także Yakuza 0: Director’s Cut, które zadebiutuje 8 grudnia na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tego samego dnia na najnowsze konsole trafią Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2. Oznacza to, że posiadacze konsol obecnej generacji będą mogli ograć wszystkie główne odsłony serii na jednym sprzęcie.