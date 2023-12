Rebel Moon zbiera fatalne oceny. Wielka porażka Zacka Snydera miażdżona w recenzjach

Równo za tydzień na Netflixie zadebiutuje Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia, czyli najnowszy film Zacka Snydera, mający otworzyć nowe uniwersum. Do sieci trafiły już pierwsze recenzje, które nie napawają żadnym optymizmem. Film jest miażdżony w pierwszych recenzjach, mogąc stać się najgorzej ocenianą produkcją Zacka Snydera. Do tej pory ten tytuł przypadł Sucker Punch, który ma tylko 22% pozytywnych opinii. Pierwsza część Rebel Moon ma obecnie 24 recenzje w serwisie Rotten Tomatoes i zaledwie 17% z nich jest pozytywnych. Średnia ocena wynosi 4/10. Problemy z nową produkcją Zacka Snydera potwierdza również Metacritic, gdzie średnia nota to 32/100 przy 16 recenzjach.