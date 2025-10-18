Reżyserka God of War ostrzega duże studia: „Nie stawiajcie tylko na gry AAA”

Meghan Morgan Juinio, była szefowa studia Santa Monica i reżyserka serii God of War, przestrzega duże wydawców przed nadmiernym skupianiem się wyłącznie na grach AAA. Według niej branża gier stoi w obliczu problemów finansowych i sprzedażowych, a droga do stabilności może prowadzić przez dywersyfikację w kierunku projektów Double-A i Single-A.

Reżyserka God of War komentuje sytuację w branży

Juinio, która do czerwca 2025 roku pełniła funkcję współdyrektora i dyrektora ds. rozwoju produktu w studiu Santa Monica, w rozmowie z Game Developer zwróciła uwagę na jeden problem w branży. Po pandemii wiele dużych wydawnictw koncentrowało się głównie na wysokobudżetowych tytułach, ignorując potencjał mniejszych, bardziej eksperymentalnych projektów. Jak podkreśliła, takie gry mogą być źródłem kreatywności i innowacji, a jednocześnie przynieść zadowalające wyniki finansowe – przykładem jest sukces gry Split Fiction, która sprzedała się w ponad 4 milionach egzemplarzy w zaledwie kilka miesięcy.