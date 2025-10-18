Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyserka God of War ostrzega duże studia: „Nie stawiajcie tylko na gry AAA”

Jakub Piwoński
2025/10/18 14:40
Kilka słów o sytuacji w branży.

Meghan Morgan Juinio, była szefowa studia Santa Monica i reżyserka serii God of War, przestrzega duże wydawców przed nadmiernym skupianiem się wyłącznie na grach AAA. Według niej branża gier stoi w obliczu problemów finansowych i sprzedażowych, a droga do stabilności może prowadzić przez dywersyfikację w kierunku projektów Double-A i Single-A.

God of War
God of War

Reżyserka God of War komentuje sytuację w branży

Juinio, która do czerwca 2025 roku pełniła funkcję współdyrektora i dyrektora ds. rozwoju produktu w studiu Santa Monica, w rozmowie z Game Developer zwróciła uwagę na jeden problem w branży. Po pandemii wiele dużych wydawnictw koncentrowało się głównie na wysokobudżetowych tytułach, ignorując potencjał mniejszych, bardziej eksperymentalnych projektów. Jak podkreśliła, takie gry mogą być źródłem kreatywności i innowacji, a jednocześnie przynieść zadowalające wyniki finansowe – przykładem jest sukces gry Split Fiction, która sprzedała się w ponad 4 milionach egzemplarzy w zaledwie kilka miesięcy.

Choć Juinio nie odrzuca znaczenia gier AAA, zwraca uwagę na ryzyko związane z inwestowaniem ogromnych zasobów w pojedyncze projekty. Bez wsparcia bardziej różnorodnych produkcji trudno przełamać cykl zwolnień, zamknięć studiów i anulowanych projektów, który w ostatnich latach mocno uderza w branżę.

Przyszłość gier AAA wydaje się jednak stabilna – nadchodzące tytuły wciąż mają budżety liczone w setkach milionów dolarów, a GTA 6 podobno kosztuje około miliarda dolarów. Jednocześnie sukcesy niezależnych produkcji, takich jak Hollow Knight: Silksong, pokazują, że dywersyfikacja pozostaje kluczem do zdrowego rozwoju branży.

Źródło:https://gamerant.com/god-of-war-director-major-publishers-shouldnt-only-make-aaa-games/

Tagi:

News
Sony
God of War
AAA
gry indie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


