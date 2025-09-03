Reżyser zdradza szczegóły na temat filmu Resident Evil. Produkcja ma być w klimacie "czwórki"

Jeśli lubiliście klimat w Resident Evil 4, to nadchodzący film w tym uniwersum ma być właśnie w klimacie tej produkcji.

Nadchodząca adaptacja filmowa serii Resident Evil, nabiera coraz okazalszych kształtów. Choć oficjalny zwiastun wciąż nie został zaprezentowany, reżyser Zach Cregger ujawnił kolejne szczegóły w tym fakt, że ton produkcji będzie bliższy klimatom znanym z gry Resident Evil 4.

Nowy film Resident Evil ma być w klimacie czwartej odsłony gry

Zach Cregger w rozmowie z serwisem Double Toasted wyjaśnił, że film jest wierny doświadczeniu znanemu z gier. Widzowie będą towarzyszyć jednemu bohaterowi, który stopniowo będzie “schodził coraz głębiej i głębiej do piekła”. Reżyser podkreślił, że spędził ogromne ilości godzin przy grach z serii, co pozwoliło mu dobrze zrozumieć ich tempo i narrację: