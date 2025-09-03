Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser zdradza szczegóły na temat filmu Resident Evil. Produkcja ma być w klimacie "czwórki"

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/03 20:40
1
0

Jeśli lubiliście klimat w Resident Evil 4, to nadchodzący film w tym uniwersum ma być właśnie w klimacie tej produkcji.

Nadchodząca adaptacja filmowa serii Resident Evil, nabiera coraz okazalszych kształtów. Choć oficjalny zwiastun wciąż nie został zaprezentowany, reżyser Zach Cregger ujawnił kolejne szczegóły w tym fakt, że ton produkcji będzie bliższy klimatom znanym z gry Resident Evil 4.

Resident Evil 4
Resident Evil 4

Nowy film Resident Evil ma być w klimacie czwartej odsłony gry

Zach Cregger w rozmowie z serwisem Double Toasted wyjaśnił, że film jest wierny doświadczeniu znanemu z gier. Widzowie będą towarzyszyć jednemu bohaterowi, który stopniowo będzie “schodził coraz głębiej i głębiej do piekła”. Reżyser podkreślił, że spędził ogromne ilości godzin przy grach z serii, co pozwoliło mu dobrze zrozumieć ich tempo i narrację:

Resident Evil zawsze było kinowe z natury. Jestem naprawdę podekscytowany historią, którą tworzymy w tym świecie.

Film będzie miał oryginalną fabułę, ale pozostanie w duchu gier, z uwzględnieniem elementów charakterystycznych dla części drugiej i trzeciej, ale jednak z tonem i atmosferą najbardziej zbliżonymi do Resident Evil 4. Zach Cregger zdradził też, że nowy film będzie znacznie większy w skali niż jego wcześniejsze produkcje, takie jak Weapons czy choćby Barbarian. Reżyser dodał:

Fani dotychczasowych filmów mogą być zaskoczeni tym, co szykujemy, ale gracze prawdopodobnie będą zachwyceni.

GramTV przedstawia:

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w połowie października 2025 roku i potrwają do stycznia 2026. Produkcja będzie kręcona w Pradze i to z dość konkretnych powodów. Lokalizacja została wybrana ze względu na ulgi podatkowe, dostęp do zdolnej ekipy i odpowiednie zaplecze techniczne. Choć film ma mocne powiązania z grami, Zach Cregger zaznaczył, że nie będzie “całkowicie posłuszny” kanonowi serii, a produkcja ma być “świeża, odważna i nieco dziwna”. Czekacie?

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-movies-tone-is-more-in-line-with-re4-says-director

Tagi:

News
gra akcji
film
shooter
horror
zombie
filmy
adaptacja
Resident Evil 4
Resident Evil
wypowiedź
film akcji
Zach Cregger
film pełnometrażowy
film na podstawie gry
film sci-fi
adaptacja gry
potwory
film science fiction
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 20:43

Nie oszukujmy się, w kwestii filmów z uniwersum RE poprzeczka nie wisi wysoko.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112