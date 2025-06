Reżyser TEJ Fantastycznej Czwórki stawia zblazowanego Eddiego Murphy’ego w centrum nowej draki. Zobacz zwiastun The Pickup

Czy to powrót w wielkim stylu? Zwiastun nowego filmu Eddiego Murphy’ego budzi wątpliwości. Aktora, który bawił nas w latach 90., mogliśmy niedawno oglądać w czwartej odsłonie Gliniarza z Beverly Hills. Teraz Murphy znowu serwuje nam komedie sensacyjną idąc za ciosem. Poznajcie The Pickup. Czy ten film nas zaskoczy, czy raczej jest okaże się przejawem zmęczenia materiału?

Zwiastun spotkał się z chłodnym przyjęciem. Murphy wygląda na znudzonego, Davidson – na zagubionego. Pojawiają się głosy, że projekt przypomina kolejny streamingowy zapychacz bez większych ambicji. Film wyreżyserował Tim Story – co ciekawe, jest to autor nieco zapomnianej już wersji Fantastycznej Czwórki z 2005 roku. To w jaki sposób wypada zwiastun filmu oceńcie jednak sami.