Reżyser Resident Evil 3 jest zdziwiony, że Raccoon City wciąż stoi w Requiem. Podróż w czasie czy brak spójności?

Reżyser Resident Evil 3 zastanawia się czy Requiem zaoferuje jakąś podróż w czasie, ponieważ to niemożliwe, aby Racoon City nadal istniało.

W oryginalnym Resident Evil 3: Nemesis z 1999 roku, termobaryczna rakieta zrzucona na Raccoon City była niszczycielska. Całe miasto spłonęło, a kultowe budynki, w tym siedziba policji RPD, zostały zrównane z ziemią. Jednak w Resident Evil Requiem widać, że wspomniana siedziba RPD wciąż stoi, a wiele elementów panoramy miasta pozostało nienaruszonych, choć w nieco zniszczonym stanie po latach opuszczenia. Nic dziwnego, że reżyser Kazuhiro Aoyama jest tym nieco zdezorientowany.

Dlaczego w RE: Requiem Racoon City nadal stoi?

W rozmowie z Under the Mayo, Aoyama ujawnił, że pierwotnie nie planowano zniszczenia miasta, gdy Nemesis był pomyślany jako spin-off. Kiedy jednak zdecydowano, że gra stanie się oficjalną, numerowaną kontynuacją, studio chciało zamknąć rozdział Raccoon City i doprowadzić do ostatecznego zakończenia. Aoyama wyjaśnił, że jego intencją było całkowite zniszczenie miasta, pozostawiając po nim jedynie gruz, co jasno stwierdza zakończenie Nemesis: