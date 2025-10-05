Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Resident Evil 3 jest zdziwiony, że Raccoon City wciąż stoi w Requiem. Podróż w czasie czy brak spójności?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/05 15:00
Reżyser Resident Evil 3 zastanawia się czy Requiem zaoferuje jakąś podróż w czasie, ponieważ to niemożliwe, aby Racoon City nadal istniało.

W oryginalnym Resident Evil 3: Nemesis z 1999 roku, termobaryczna rakieta zrzucona na Raccoon City była niszczycielska. Całe miasto spłonęło, a kultowe budynki, w tym siedziba policji RPD, zostały zrównane z ziemią. Jednak w Resident Evil Requiem widać, że wspomniana siedziba RPD wciąż stoi, a wiele elementów panoramy miasta pozostało nienaruszonych, choć w nieco zniszczonym stanie po latach opuszczenia. Nic dziwnego, że reżyser Kazuhiro Aoyama jest tym nieco zdezorientowany.

Resident Evil 3
Resident Evil 3

Dlaczego w RE: Requiem Racoon City nadal stoi?

W rozmowie z Under the Mayo, Aoyama ujawnił, że pierwotnie nie planowano zniszczenia miasta, gdy Nemesis był pomyślany jako spin-off. Kiedy jednak zdecydowano, że gra stanie się oficjalną, numerowaną kontynuacją, studio chciało zamknąć rozdział Raccoon City i doprowadzić do ostatecznego zakończenia. Aoyama wyjaśnił, że jego intencją było całkowite zniszczenie miasta, pozostawiając po nim jedynie gruz, co jasno stwierdza zakończenie Nemesis:

Raccoon City zostało dosłownie zmazane z mapy.

Under the Mayo nie podało szczegółów wypowiedzi Aoyamy dotyczących wersji wydarzeń w Requiem, zaznaczając jedynie, że jego reakcja była “interesująca” i że reżyser zastanawiał się, czy w grę mogła wchodzić podróż w czasie. Choć seria Resident Evil słynie z filmowych, przesadzonych fabuł, koncepcja podróży w czasie wydaje się przesadą nawet jak na nią. W rzeczywistości Requiem kontynuuje wątki z remake’u Resident Evil 3, którego zakończenie jest znacznie bardziej niejednoznaczne niż w oryginale.

Z helikoptera Jill Valentine widzimy zrzut bomby, miasto spowija dym, a nie ogień, co pozostawia możliwość, że część panoramy i kultowych budynków przetrwała. Reżyser Requiem, Koshi Nakanishi, przyznał również, że powrót do niektórych ikonicznych lokacji nie jest “koniecznie realistyczny”, ale zespół przeprowadził symulację fizyczną, aby sprawdzić, jak bomba mogła wpłynąć na Raccoon City.

Źródło:https://www.thegamer.com/resident-evil-3-nemesis-director-confused-raccoon-city-resident-evil-9-requiem

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

