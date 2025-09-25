Reżyser Piratów z Karaibów powraca po 9 latach z nowym filmem science fiction. Pierwsze zdjęcie z ambitnego projektu

Reżyser Gore Verbinski przygotowuje swój wielki powrót na duży ekran. Twórca znany z takich hitów jak The Ring, Piraci z Karaibów czy nagrodzonego Oscarem Rango ogłosił swój pierwszy film od dziewięciu lat. Produkcja nosi tytuł Good Luck, Have Fun, Don’t Die i trafi do kin w szerokiej dystrybucji już 30 stycznia 2026 roku.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die – pierwszy nowy film od Gore’a Verbinskiego od dziewięciu lat

Pierwsze zdjęcie z filmu ujawnił serwis Fandango, a w jego centrum znalazł się Sam Rockwell. Aktor wcieli się w mężczyznę z przyszłości, który trafia do podupadającej knajpy w Los Angeles. Tam ma za zadanie zebrać grupę przypadkowych klientów, by wspólnie stawić czoła zagrożeniu dla całego świata. W drużynie bohatera znajdą się postacie grane przez Haley Lu Richardson, Michaela Peñę, Zazie Beetz i Juno Temple. Cała akcja filmu rozegra się w ciągu jednej nocy i na ograniczonej przestrzeni zaledwie kilku przecznic, co ma podkreślać intensywność fabuły.