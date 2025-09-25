Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Piratów z Karaibów powraca po 9 latach z nowym filmem science fiction. Pierwsze zdjęcie z ambitnego projektu

Radosław Krajewski
2025/09/25 08:30
0
0

Zapowiada się ciekawie.

Reżyser Gore Verbinski przygotowuje swój wielki powrót na duży ekran. Twórca znany z takich hitów jak The Ring, Piraci z Karaibów czy nagrodzonego Oscarem Rango ogłosił swój pierwszy film od dziewięciu lat. Produkcja nosi tytuł Good Luck, Have Fun, Don’t Die i trafi do kin w szerokiej dystrybucji już 30 stycznia 2026 roku.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die

Good Luck, Have Fun, Don’t Die – pierwszy nowy film od Gore’a Verbinskiego od dziewięciu lat

Pierwsze zdjęcie z filmu ujawnił serwis Fandango, a w jego centrum znalazł się Sam Rockwell. Aktor wcieli się w mężczyznę z przyszłości, który trafia do podupadającej knajpy w Los Angeles. Tam ma za zadanie zebrać grupę przypadkowych klientów, by wspólnie stawić czoła zagrożeniu dla całego świata. W drużynie bohatera znajdą się postacie grane przez Haley Lu Richardson, Michaela Peñę, Zazie Beetz i Juno Temple. Cała akcja filmu rozegra się w ciągu jednej nocy i na ograniczonej przestrzeni zaledwie kilku przecznic, co ma podkreślać intensywność fabuły.

GramTV przedstawia:

Historia skupia się na próbie ocalenia ludzkości przed zbuntowaną sztuczną inteligencją. Verbinski łączy tu elementy thrillera, kina akcji i science fiction. Twórca zapowiada, że film będzie nie tylko widowiskiem pełnym emocji, ale też refleksją nad niebezpieczeństwami związanymi z rozwojem technologii.

Dla Verbinskiego będzie to szczególny projekt. Reżyser od dziewięciu lat nie stanął za kamerą. Ostatnim jego filmem była Lekarstwo na życie z 2016 roku, które mimo ciekawych założeń nie odniosło sukcesu finansowego. Jeszcze wcześniej twórca musiał zmierzyć się z ogromną porażką widowiska Jeździec znikąd z 2013 roku. Wcześniej jednak uchodził za jednego z najbardziej rozchwytywanych filmowców w Hollywood, a jego nazwisko kojarzyło się z hitami kasowymi.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/24/first-look-sam-rockwell-in-gore-verbinskis-good-luck-have-fun-dont-die

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
science fiction
zdjęcia
Gore Verbinski
sci-fi
Sam Rockwell
Good Luck, Have Fun, Don’t Die
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112