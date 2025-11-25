Zaloguj się lub Zarejestruj

Pomogła wskrzesić Jurassic World. A teraz pomoże wskrzesić kultową serię horrorów

Jakub Piwoński
2025/11/25 10:30
Mike Flanagan szykuje reboot kultowej serii Egzorcysta i znalazł właśnie główną gwiazdę.

Scarlett Johansson szykuje się do kolejnej dużej franczyzy. Po zeszłorocznym sukcesie przy reaktywacji serii Jurassic World, aktorka ma wystąpić w nowym filmie Egzorcysta w reżyserii Mike’a Flanagana. Produkcją zajmie się Blumhouse, a sam projekt ma być pierwszym z dwóch planowanych filmów wyreżyserowanych przez twórcę Doktora Sen.

Egzorcysta
Egzorcysta

Scarlett Johansson zostanie poddana egzorcyzmom

Flanagan został ogłoszony reżyserem kolejnych części Egzorcysty już w zeszłym roku, jednak zapowiedziany wcześniej na 13 marca 2026 roku film tajemniczo zniknął z harmonogramu premier. Powodem miał być napięty terminarz reżysera, w tym prace nad jego serialową wersją Carrie. Teraz – jak informuje Deadline – wszystko wskazuje na to, że to właśnie reboot Egzorcysty będzie kolejnym projektem Johansson. Zdjęcia planowane są prawdopodobnie na 2026 rok, a premiera najwcześniej w 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Mike Flanagan to jedno z najgłośniejszych nazwisk współczesnego horroru. Reżyser Życia Chucka, Oculusa czy Hush ma również na koncie Grę Geralda i cenionego Doktora Sen. Według doniesień otrzymał „pełną swobodę twórczą” i ma za zadanie przywrócić marce dawną jakość po nieudanym Egzorcyście: Wyznawcy Davida Gordona Greena, który zebrał fatalne recenzje (22% na Rotten Tomatoes) i rozczarował finansowo.

Universal i Blumhouse zainwestowały łącznie 400 milionów dolarów w prawa do serii, a studio wciąż jest zobowiązane do nakręcenia dwóch kolejnych filmów. Dotychczas cykl Egzorcysta obejmuje sześć produkcji, a nadchodzący film Flanagana będzie siódmą odsłoną. Choć kolejne kontynuacje miały różne opinie, oryginał z 1973 roku nadal pozostaje jednym z najważniejszych horrorów w historii kina. Czekamy na więcej informacji o reboocie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/24/scarlett-johansson-to-star-in-mike-flanagans-the-exorcist-reboot

Popkultura
Scarlett Johansson
Egzorcysta
reboot
Mike Flanagan
horror
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


