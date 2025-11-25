Pomogła wskrzesić Jurassic World. A teraz pomoże wskrzesić kultową serię horrorów

Scarlett Johansson szykuje się do kolejnej dużej franczyzy. Po zeszłorocznym sukcesie przy reaktywacji serii Jurassic World, aktorka ma wystąpić w nowym filmie Egzorcysta w reżyserii Mike’a Flanagana. Produkcją zajmie się Blumhouse, a sam projekt ma być pierwszym z dwóch planowanych filmów wyreżyserowanych przez twórcę Doktora Sen.

Scarlett Johansson zostanie poddana egzorcyzmom

Flanagan został ogłoszony reżyserem kolejnych części Egzorcysty już w zeszłym roku, jednak zapowiedziany wcześniej na 13 marca 2026 roku film tajemniczo zniknął z harmonogramu premier. Powodem miał być napięty terminarz reżysera, w tym prace nad jego serialową wersją Carrie. Teraz – jak informuje Deadline – wszystko wskazuje na to, że to właśnie reboot Egzorcysty będzie kolejnym projektem Johansson. Zdjęcia planowane są prawdopodobnie na 2026 rok, a premiera najwcześniej w 2027 roku.