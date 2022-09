Reżyser Lies of P jest „zaszczycony” porównaniami do Bloodborne

Lies of P to jedna z najciekawszych produkcji, które mieliśmy okazję oglądać na tegorocznych targach Gamescom. Zarówno klimatyczne materiały z Gamescom Opening Night Live, jak i obszerne fragmenty rozgrywki pokazują, że fani gatunku soulslike mają na co czekać. Gra Round8 Studio w szczególności powinna przypaść do gustu miłośnikom Bloodborne, do którego wielu graczy porównuje nadchodzący tytuł, który ma opowiedzieć „mroczną wersję” historii Pinokia. Okazuje się, że tego typu porównania cieszą reżysera Lies of P.

Lies of P wypełni pustkę w sercach fanów Bloodborne?

Choi Ji-Won z Round8 Studio przyznał w rozmowie z serwisem Gamereactor, że sam jest „ogromnym” fanem Bloodborne. Dlatego też deweloper jest „zaszczycony”, że Lies of P jest „stawiane obok” wspomnianej produkcji studia From Software. W dalszej części wywiadu reżyser zdradził również, na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad grą.



Okazuje się, że w tej chwili Lies of P ukończone jest w około 70 procentach. Przed premierą produkcja Round8 Studio ma otrzyma wersję demo, w której do dyspozycji graczy oddane zostanę dwa z dziewięciu zaplanowanych rozdziałów. Sam tytuł ma natomiast ukazać się latem 2023 roku, choć należy podkreślić, że nie jest to ostateczny termin.



Przypomnijmy, że Lies of P ma pojawić się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S w 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak jeszcze znana. Warto jednak pamiętać, że gra w dniu swojego debiutu trafi również do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.