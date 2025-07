Reżyser Johna Wicka zekranizuje kontrowersyjny komiks Calexit. Temat? Autorytarny prezydent i kryzys imigracyjny

To kolejny intrygujący projekt, który ma zamiar realizować Chad Stahelski, obok nowej wersji Nieśmiertelnego.

Komiks stworzony przez Matteo Pizzolo i wydany przez Black Mask Studios opowiada o prezydencie USA, który podpisuje dekret nakazujący deportację wszystkich imigrantów. Gdy Kalifornia odmawia wykonania rozkazu, ogłasza się stanem azylu. W odpowiedzi rząd federalny wysyła wojsko do Los Angeles. Rozpoczynają się brutalne walki uliczne, stan wojenny i zbrojny opór mieszkańców.

Chad Stahelski, twórca kultowej serii John Wick, zaskakuje nowym, politycznie naładowanym projektem. Reżyser podpisał właśnie kontrakt na ekranizację komiksu Calexit – historii alternatywnej Ameryki, w której Kalifornia buntuje się przeciwko autorytarnemu prezydentowi i staje się stanem azylu dla imigrantów. Temat ten aż kłuje w oczy analogiami do współczesności.

Choć Stahelski, były kaskader, ma na koncie cztery widowiskowe filmy akcji z Johnem Wickiem, jego zaangażowanie w tak jawnie polityczny projekt wzbudziło spore zaskoczenie. Być może to właśnie ten aspekt – bardziej niż sama akcja – przyciągnął go do Calexitu.