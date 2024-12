Reżyser Indiana Jones i artefakt przeznaczenia wskazuje wiek aktora jako przyczynę porażki filmu

Masz wspaniałego, genialnego aktora, który ma osiemdziesiąt lat. Kręcę film o tym facecie po osiemdziesiątce, ale jego widzowie na innym poziomie nie chcą konfrontować się ze swoim bohaterem w tym wieku. (...) Naprawdę chciałem, żeby publiczność pokochała [Forda] takiego, jakim był, i zaakceptowała, że to jest część tego, co film ma do powiedzenia — że wszystko się kończy, to część życia” — przyznał Mangold