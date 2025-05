Reżyser Elden Ring: Nightreign wyjaśnił jak najlepiej grać w ich grę. Gracze w duecie tracą najwięcej

Staramy się stworzyć przyjemne doświadczenie dla trzech graczy. Cała gra została zaprojektowana tak, by była zabawna właśnie w takim składzie. Oczywiście nie rozpada się też przy rozgrywce solo. Koncentrując się na tym aspekcie, nieco przeoczyliśmy tryb dla dwóch graczy. To coś, nad czym się obecnie pochylamy i co rozważamy w kontekście wsparcia po premierze.