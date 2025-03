Reżyser DOOM: The Dark Ages odpowiada na ironiczną etykietę "Woke Ages” i broni poziomu trudności gry

DOOM: The Dark Ages, najnowsza odsłona kultowej serii id Software, jeszcze nie miała premiery, a już wzbudza kontrowersje. Część fanów, niezadowolona z szerokiego wachlarza opcji dostosowania poziomu trudności, zaczęła ironicznie nazywać grę DOOM: The Woke Ages. Reżyser Hugo Martin odniósł się do tych zarzutów, broniąc podejścia twórców.

Nowy DOOM jest woke?

Oczywiście określenie “Woke Ages” jest używane pejoratywnie przez krytyków, sugerując, że twórcy gry rzekomo nadmiernie dostosowali rozgrywkę do współczesnych trendów inkluzywności i dostępności, kosztem tradycyjnego wyzwania charakterystycznego dla serii DOOM. W jednym z wywiadów Hugo Martin odniósł się do ironicznej nazwy gry, nadanej przez fanów. Wyraźnie dał do zrozumienia, że określenie “Woke Ages” mu się nie podoba.