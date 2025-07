Pikachu spotyka Luffy’ego! Pokemon i Shonen Jump ogłaszają najbardziej szalony crossover roku

To historyczne wydarzenie połączy bohaterów Jumpa z klasycznymi Pokemonami, a wszystkie ilustracje zostaną narysowane przez oryginalnych autorów mang. Informację potwierdziły konta WSJ_manga i Pokemon_cojp na platformie X. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie nigdy wcześniej niepublikowana ilustracja przedstawiająca duet Pikachu i Luffy’ego, autorstwa samego Eiichiro Ody, twórcy One Piece. To coś więcej niż celebracja, to wizualny list miłosny do dwóch największych potęg japońskiej popkultury.

Ikoniczne japońskie czasopismo, znane z takich serii jak One Piece, Blue Box czy Me & Roboco, zapowiedziało specjalną kolaborację, której efekty zobaczymy w podwójnym numerze #36/37, który trafi na półki 4 sierpnia. Pikachu będzie w tym numerze grał pierwsze skrzypce.

To jednak nie koniec atrakcji. Koji Miura, autor Blue Box, narysował Chinatsu i Totodile’a w subtelnym, wręcz eterycznym stylu, który pięknie kontrastuje z radosną naturą wodnego Pokemona. Z kolei Shuhei Miyazaki, twórca Me & Roboco, przygotował chaotyczną i przezabawną ilustrację z Roboco i Mega Blazikenem, pełną komediowego zacięcia. Najważniejsze jest to, że każda z tych ilustracji to ręcznie wykonana, oficjalna praca oryginalnego autora danej mangi, nie są to grafiki promocyjne tworzone przez osoby trzecie. Każdy crossover zachowuje indywidualny charakter i styl narracji wizualnej charakterystyczny dla swojego twórcy.

Co więcej, w numerze #38, który ukaże się 18 sierpnia, znajdzie się specjalna naklejka z grupową ilustracją, zawierającą wszystkie postacie z poprzedniego numeru. To gratka dla kolekcjonerów i rzadka okazja, by zdobyć unikalny gadżet łączący światy Jumpa i Pokemonów.

To pierwszy taki crossover w historii. Po ponad 55 latach istnienia Shonen Jumpa i prawie 30 latach dominacji Pokemonów, te dwa giganty japońskiej popkultury wreszcie połączyły siły.