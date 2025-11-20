Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyser Casino Royla do reżysera nowego Bonda: „Nie psuj tego, co działa”

Jakub Piwoński
2025/11/20 14:10
Czy Denis Villeneuve weźmie sobie tę radę do serca?

Martin Campbell, reżyser GoldenEye i Casino Royale, podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi nadchodzącego restartu serii Jamesa Bonda, który przygotowuje Denis Villeneuve dla Amazon/MGM. Według niego świat 007 ma ogromny potencjał fabularny i ma nadzieję, że Villeneuve nie zrujnuje tego, co od lat czyni tę postać wyjątkową.

Casino Royale
Casino Royale

Martin Campbell o nowym Bondzie

Campbell jasno stwierdził, że po odejściu Daniela Craiga seria nie wymaga rewolucji:

Nie psuj tego, co nie jest zepsute. To nie musi być restart — wystarczy, że będzie cholernie dobry film o Bondzie.

GramTV przedstawia:

Raporty sugerują, że nowy film czerpie inspirację z powieści Iana Fleminga, co może oznaczać powrót do początków kariery Bonda w Royal Navy i w MI6, zanim uzyska status agenta „00”. Campbell ujawnił też, że historia może być osadzona w latach 50. lub 60., co pozwoli twórcom zgłębić klasyczne wątki i klimat oryginalnych powieści.

Produkcja filmu planowana jest na 2027 rok, a premiera przewidziana jest na 2028 rok, prawdopodobnie w tradycyjnym listopadowym terminie, charakterystycznym dla premier filmów o Bondzie. Campbell zaznacza również, że jego własne filmy o Bondzie wciąż wytrzymują próbę czasu i mogłyby odnieść sukces nawet dzisiaj. Zgadzacie się z tą opinią?

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/19/martin-campbell-tells-denis-villeneuve-dont-fck-with-and-reboot-james-bond

Tagi:

Popkultura
Denis Villeneuve
Martin Campbell
Bond 26
Bond
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


