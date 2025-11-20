Reżyser Casino Royla do reżysera nowego Bonda: „Nie psuj tego, co działa”

Czy Denis Villeneuve weźmie sobie tę radę do serca?

Martin Campbell, reżyser GoldenEye i Casino Royale, podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi nadchodzącego restartu serii Jamesa Bonda, który przygotowuje Denis Villeneuve dla Amazon/MGM. Według niego świat 007 ma ogromny potencjał fabularny i ma nadzieję, że Villeneuve nie zrujnuje tego, co od lat czyni tę postać wyjątkową.

Martin Campbell o nowym Bondzie

Campbell jasno stwierdził, że po odejściu Daniela Craiga seria nie wymaga rewolucji: