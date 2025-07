Reżyser Assassin’s Creed 3 zdradza przepis na idealny otwarty świat. Składa się on głównie z dwóch elementów

Myślę, że w grach z otwartym światem, a konkretnie, gdy porzucisz ideę, że istnieje czas wyznaczony przez autora, i stwierdzisz, że to gracz decyduje o czasie – i jest to jak slapstick, a ty po prostu stwarzasz okazję do żartów lub zabawnych scenariuszy – wtedy nagle staje się to interaktywną komedią i znów jest to zabawne.