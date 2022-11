Reżyser artystyczny serii Dishonored tworzy nową grę FPP z elementami soulslike

Wygląda na to, że na rynek zmierza kolejny ciekawy projekt, który ma szansę zainteresować m.in. wszystkich fanów produkcji Arkane Studios. Viktor Antonov – reżyser artystyczny, który w przeszłości pracował przy Half-Life 2 oraz serii Dishonored – wspólnie ze studiem Eschatology Entertainment pracuje bowiem nad nową grą FPP z elementami soulslike, która ma przedstawić użytkownikom apokaliptyczną wersję Dzikiego Zachodu.

Produkcja Viktora Antonova i studia Eschatology Entertainment ma być skierowana do hardkorowych graczy

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie studia Eschatology Entertainment, debiutancka produkcja założonego w tym roku cypryjskiego zespołu opowie historię rewolwerowca, który „próbuje zrozumieć, kim jest, podróżując przez pogrążony w ogniu piekielnym i znajdujący się na skraju zniszczenia świat”. Tytuł ma stawiać duży nacisk na narrację, a całość ma być skierowana do hardkorowych graczy.



Nad grą pracuje obecnie około 40 osób, a w studiu Eschatology Entertainment – oprócz wspomnianego Viktora Antonova – znajdują się także deweloperzy, którzy współpracowali wcześniej m.in. z Lesser Evil Games i Wargaming. Zespołowi udało się już pozyskać 4 miliony dolarów od inwestorów w postaci The Games Fund i GEM Capital.



Debiutancka produkcja studia Eschatology Entertainment ma trafić zarówno na komputery osobiste, jak i konsole. Liderzy zespołu podkreślają, że łączy ich pasja do „hardkorowych gier fabularnych” i mają wiedzę oraz umiejętności w zakresie „tworzenia innowacyjnych produkcji AAA”. Na więcej szczegółów dotyczących wspomnianego projektu musimy jednak jeszcze nieco poczekać.