Rey doczekała się nowej ekscytującej historii w Gwiezdnych wojnach. Jest pomostem między ósmą a dziewiątą częścią Sagi

Radosław Krajewski
2025/10/12 20:00
Fani mogą już zapoznać się z brakującą częścią historii Rey.

Świat Gwiezdnych wojen znów został rozszerzony, tym razem o audiobooka The Jaws of Jakku, stworzonego przez Cavana Scotta, który przenosi fanów w nieodkryty dotąd fragment historii, rozgrywający się pomiędzy wydarzeniami z Ostatniego Jedi i Skywalker. Odrodzenie. Twórcy nowego opowiadania wykorzystali roczną przerwę między wydarzeniami z filmów, aby zaprezentować kluczowy etap w życiu Rey, dzięki czemu jej historia zyskuje nową głębię.

Star Wars: The Jaws of Jakku

Star Wars: The Jaws of Jakku – ujawnia nowe informacje o Rey

Wcześniej tę samą przestrzeń czasową częściowo eksplorowała seria komiksowa Legacy of Vader autorstwa Charlesa Soule’a, Nolana Woodarda i Luke’a Rossa, koncentrując się na losach Kylo Rena. Teraz fani mogą poznać, co działo się po drugiej stronie konfliktu, kiedy Rey uczyła się panować nad Mocą i szukała własnej tożsamości.

Rey jest niezwykle utalentowana, ale przez długi czas nie potrafiła znaleźć swojego miejsca w galaktyce. Czuła się przytłoczona przez legendy, wśród których przyszło jej żyć, i nie wierzyła, że zasługuje, by stać się jedną z nich - tłumaczył Cavan Scott.

Autor interpretuje tę niepewność jako rodzaj przywiązania, które blokuje rozwój bohaterki. Jej tęsknota za rodziną i potrzebą przynależności to emocjonalny ciężar, z którym Rey musi się zmierzyć, aby w pełni wkroczyć na ścieżkę Jedi.

Rey musiała pozwolić przeszłości odejść, by stać się kimś nowym. Tylko w ten sposób mogła naprawdę zaakceptować swoje miejsce wśród bohaterów, których zawsze podziwiała - podkreślił Scott.

Ta symboliczna przemiana prowadzi bohaterkę z powrotem na Jakku, miejsca jej dzieciństwa i jeden z najważniejszych punktów na mapie galaktyki. Planeta odegrała kluczową rolę w końcówce wojny i była areną ostatecznego starcia Nowej Republiki z resztkami Imperium. Jak ujawnia trylogia Aftermath Chucka Wendiga, Palpatine sam zaplanował bitwę, przygotowując planetę jako pułapkę.

Jakku skrywało również jedno z Obserwatoriów Imperatora, ośrodków badających Nieznane Regiony. To właśnie stamtąd Palpatine miał nadzieję powrócić po śmierci, zanim los popchnął jego plany w stronę Exegolu.

Rey, wracając na Jakku już jako Jedi, nie tylko konfrontuje się z własną przeszłością, ale też stawia swoje kroki na świecie o znacznie większym znaczeniu niż mogła przypuszczać. To miejsce łączy osobistą historię bohaterki z dziedzictwem całej sagi Skywalkerów.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

