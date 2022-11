Rewelacyjny prezent dla fanów Warhammera. Odbierz darmową grę na Steam

Kooperacyjny FPS wydany w 2018 roku dostępny jest do pobrania bez żadnych opłat na Steam. Jest to jedna z pierwszych niespodzianek przyszykowanych przez Fatshark. Już 8 listopada grę czeka duża aktualizacja z DLC Trail of Treachery, a w kolejnych tygodniach wystartuje beta Warhammer 40,000: Darktide dla osób, które zamówiły grę przed premiera.

Warhammer: Vermintide 2 – za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Warhammer: Vermintide 2, to udajcie się pod ten adres. Gra dostępna jest za darmo na Steam do 7 listopada do godziny 19:00 czasu polskiego.