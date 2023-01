Return to Monkey Island doczeka się fizycznego wydania

Fanów kultowej serii Monkey Island nie brakuje. Z pewnością wielu z nich spędziło świetne chwile z Return to Monkey Island, które zostało dość ciepło przyjęte przez graczy i recenzentów. Mamy dobrą wiadomość dla osób, które ciągle lubią kolekcjonować pudełka.

Return to Monkey Island doczeka się specjalnego wydania

Limited Run Games zapowiedziało wydanie fizycznych wersji Return to Monkey Island, które przeznaczone będą na Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S/X oraz PC. Zapowiedziano również specjalne edycje kolekcjonerskie. Poniżej znajdziecie grafiki przedstawiające ich skład. Możliwość zamówienia gry w formie pre-order zostanie odblokowana 20 stycznia i potrwa do 5 marca.



Na koniec przypomnijmy, że Return to Monkey Island zadebiutowało na rynku we wrześniu 2022 roku. Produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach Nintendo Switch, Xbox Series S/X i PlayStation 5.

