Oszust myślał, że wygra mecz. Gra zabrała mu broń na oczach wszystkich

Walka z oszustami od lat pozostaje jednym z największych problemów gier sieciowych. Twórcy zazwyczaj stawiają na klasyczne bany i blokady kont, ale Activision najwyraźniej uznało, że można podejść do sprawy znacznie bardziej kreatywnie.

Oszust ośmieszony w Call of Duty

W ostatnich dniach gracze zauważyli zabawną sytuację podczas transmisji z Call of Duty: Black Ops 7. Jeden z uczestników meczu nagle stracił swoją broń w samym środku wymiany ognia. Karabin dosłownie zniknął mu z rąk, pozostawiając go bez żadnych szans na dalszą walkę. Początkowo wielu widzów uznało to za błąd gry. Szybko okazało się jednak, że był to celowy efekt działania systemu antycheatowego Ricochet. Activision potwierdziło później, że gracz został przyłapany na oszukiwaniu, a system automatycznie odebrał mu dostęp do broni.