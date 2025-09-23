RetroSfera vol.7 za nami. Brzeg znów stał się stolicą retro-gamingu

W pierwszy weekend bieżącego miesiąca, czyli w dniach 5–7 września, Ratusz Miejski w Brzegu wypełnił się miłośnikami cyfrowej rozrywki. Wszystko za sprawą RetroSfery vol.7 - Festiwalu Komputerów, Gier i Konsol, który w tym roku doczekał się największej odsłony w swojej historii.

RetroSfera vol.7 – zdjęcia z wyjątkowej imprezy dla graczy

Wydarzenie przyciągnęło graczy z całej Polski, łącząc fanów gier retro, pasjonatów nowych technologii oraz osoby chcące po prostu poczuć klimat cyfrowej zabawy sprzed lat. Jak co roku, RetroSfera udowodniła, że jest czymś więcej niż festiwalem – to przede wszystkim przestrzeń integracji społeczności, wymiany doświadczeń i wspólnej pasji.