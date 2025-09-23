RetroSfera vol.7 za nami. Brzeg znów stał się stolicą retro-gamingu

W pierwszy weekend bieżącego miesiąca, czyli w dniach 5–7 września, Ratusz Miejski w Brzegu wypełnił się miłośnikami cyfrowej rozrywki. Wszystko za sprawą RetroSfery vol.7 - Festiwalu Komputerów, Gier i Konsol, który w tym roku doczekał się największej odsłony w swojej historii.
RetroSfera vol.7 – zdjęcia z wyjątkowej imprezy dla graczy
Wydarzenie przyciągnęło graczy z całej Polski, łącząc fanów gier retro, pasjonatów nowych technologii oraz osoby chcące po prostu poczuć klimat cyfrowej zabawy sprzed lat. Jak co roku, RetroSfera udowodniła, że jest czymś więcej niż festiwalem – to przede wszystkim przestrzeń integracji społeczności, wymiany doświadczeń i wspólnej pasji.
Tegoroczna edycja oferowała wyjątkowo szeroki wachlarz atrakcji. Goście mogli odwiedzić m.in.:
Strefę Historyczną, gdzie zaprezentowano ewolucję komputerów i konsol od lat 70. aż po współczesność.
Strefę Wyjątkowych Kontrolerów, w której królowały bębenki, pistolety świetlne czy maty taneczne.
Strefę Plug&Play i PC-LAN, przywołującą wspomnienia z czasów klasycznych rozgrywek sieciowych.
Strefę Neo-Retro, łączącą stare sprzęty z nowoczesnymi ekranami.
Strefy Bez Prądu i RPG, które pozwalały zanurzyć się w planszówkach i sesjach fabularnych.
Strefę NewTech, oferującą doświadczenia VR, AR i simracing.
Strefę Prelekcji, w której gościli specjaliści z gamedevu i popkultury.
Strefę Turniejową, gdzie gracze rywalizowali o tytuł mistrza RetroSfery.
GramTV przedstawia:
Nie zabrakło także Retro Bazaru z unikatowymi przedmiotami, strefy gastronomicznej oraz tradycyjnego After Party, które w sobotę zakończyło dzień pełen emocji koncertami i spotkaniami w luźniejszej atmosferze.
Poniżej znajdziecie galerię, gdzie zobaczycie zdjęcia ze wspomnianej imprezy.
Partnerem technologicznym RetroSfery vol.7 była firma ACTINA, a sponsorami wydarzenia zostali HAVIT oraz HUZARO. Gram.pl pełnił rolę patrona medialnego imprezy.
