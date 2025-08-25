RetroSfera vol.7 – Festiwal, który łączy pokolenia i technologie. Wydarzenie startuje we wrześniu

Miłośnicy cyfrowej rozrywki z całego kraju mogą już szykować się na wyjątkowe wydarzenie. W dniach od 5 do 7 września 2025 roku Ratusz Miejski w Brzegu otworzy swoje podwoje dla RetroSfery vol.7 – Festiwalu Komputerów, Gier i Konsol. Zapowiedziana jako największa dotąd odsłona, ta impreza już teraz wzbudza ogromne emocje, obiecując stać się prawdziwym świętem retro-gamingu, nowoczesnych technologii i doskonałej zabawy.

RetroSfera vol.7 w Brzegu – największy festiwal gier retro w Polsce

RetroSfera to festiwal, który narodził się z głębokiej pasji do cyfrowej rozrywki, łącząc sentyment starszych graczy z fascynacją nowych pokoleń. Przez lata wydarzenie to urosło do rangi jednej z najważniejszych tego typu imprez w regionie. Uczestnicy RetroSfery vol.7 będą mieli unikalną okazję, aby zanurzyć się w świat gier retro, śledzić rozwój komputerów domowych i konsol od lat 70. aż po współczesność, a także zapoznać się z najnowszymi trendami w technologii oraz w branży gier.

Festiwal został podzielony na szereg stref tematycznych:

Strefa Historyczna – zaprezentuje ewolucję gier, sprzętu i samego sposobu grania, od pierwszej generacji konsol po nowoczesne klasyki.

– zaprezentuje ewolucję gier, sprzętu i samego sposobu grania, od pierwszej generacji konsol po nowoczesne klasyki. Strefa Wyjątkowych Kontrolerów – przedstawi akcesoria takie jak bębenki, kierownice, pistolety świetlne czy maty taneczne.

– przedstawi akcesoria takie jak bębenki, kierownice, pistolety świetlne czy maty taneczne. Strefa Plug&Play – zaoferuje konsole łączące kontroler i sprzęt w jednym.

– zaoferuje konsole łączące kontroler i sprzęt w jednym. Strefa PC-LAN – umożliwi rywalizację w dawne gry komputerowe, przywołując wspomnienia sprzed lat.

– umożliwi rywalizację w dawne gry komputerowe, przywołując wspomnienia sprzed lat. Strefa Neo-Retro – pokaże, jak kultowe komputery i konsole adaptują się do współczesności, działając z nowoczesnymi ekranami.

– pokaże, jak kultowe komputery i konsole adaptują się do współczesności, działając z nowoczesnymi ekranami. Strefa Bez Prądu – dla miłośników rozrywki bez elektroniki, z planszówkami karciankami i innymi grami towarzyskimi.

– dla miłośników rozrywki bez elektroniki, z planszówkami karciankami i innymi grami towarzyskimi. Strefa RPG – pozwoli zanurzyć się w sesjach prowadzonych przez doświadczonych Mistrzów Gry.

– pozwoli zanurzyć się w sesjach prowadzonych przez doświadczonych Mistrzów Gry. Strefa NewTech – otworzy przyszłość technologii, gdzie będzie można doświadczyć VR, AR, simracingu oraz najnowszych gadżetów.

– otworzy przyszłość technologii, gdzie będzie można doświadczyć VR, AR, simracingu oraz najnowszych gadżetów. Strefa Prelekcji – będzie gościć specjalistów z branży gamedevu, gamingu i popkultury.

– będzie gościć specjalistów z branży gamedevu, gamingu i popkultury. Strefa Turniejowa – zaprosi graczy do walki o tytuł mistrza RetroSfery w klasycznych i współczesnych tytułach.

– zaprosi graczy do walki o tytuł mistrza RetroSfery w klasycznych i współczesnych tytułach. Strefa Gastro i Retro Bazar – zapewni odpoczynek, dobre jedzenie oraz możliwość znalezienia unikatowych kolekcjonerskich przedmiotów.

RetroSfera to jednak coś więcej niż tylko festiwal – to przede wszystkim społeczność pasjonatów, kolekcjonerów i twórców. Tradycyjnie, sobotni wieczór uwieńczy huczne After Party z występami artystów na żywo, stanowiąc idealną okazję do podsumowania dnia pełnego emocji i nawiązania nowych znajomości w rytmie dobrej muzyki.