RetroSfera vol.7 – Festiwal, który łączy pokolenia i technologie. Wydarzenie startuje we wrześniu

2025/08/25 13:45
Brzeg stanie się stolicą retro gamingu.

Miłośnicy cyfrowej rozrywki z całego kraju mogą już szykować się na wyjątkowe wydarzenie. W dniach od 5 do 7 września 2025 roku Ratusz Miejski w Brzegu otworzy swoje podwoje dla RetroSfery vol.7 – Festiwalu Komputerów, Gier i Konsol. Zapowiedziana jako największa dotąd odsłona, ta impreza już teraz wzbudza ogromne emocje, obiecując stać się prawdziwym świętem retro-gamingu, nowoczesnych technologii i doskonałej zabawy.

RetroSfera vol.7 w Brzegu – największy festiwal gier retro w Polsce

RetroSfera to festiwal, który narodził się z głębokiej pasji do cyfrowej rozrywki, łącząc sentyment starszych graczy z fascynacją nowych pokoleń. Przez lata wydarzenie to urosło do rangi jednej z najważniejszych tego typu imprez w regionie. Uczestnicy RetroSfery vol.7 będą mieli unikalną okazję, aby zanurzyć się w świat gier retro, śledzić rozwój komputerów domowych i konsol od lat 70. aż po współczesność, a także zapoznać się z najnowszymi trendami w technologii oraz w branży gier.

Festiwal został podzielony na szereg stref tematycznych:

  • Strefa Historyczna – zaprezentuje ewolucję gier, sprzętu i samego sposobu grania, od pierwszej generacji konsol po nowoczesne klasyki.
  • Strefa Wyjątkowych Kontrolerów – przedstawi akcesoria takie jak bębenki, kierownice, pistolety świetlne czy maty taneczne.
  • Strefa Plug&Play – zaoferuje konsole łączące kontroler i sprzęt w jednym.
  • Strefa PC-LAN – umożliwi rywalizację w dawne gry komputerowe, przywołując wspomnienia sprzed lat.
  • Strefa Neo-Retro – pokaże, jak kultowe komputery i konsole adaptują się do współczesności, działając z nowoczesnymi ekranami.
  • Strefa Bez Prądu – dla miłośników rozrywki bez elektroniki, z planszówkami karciankami i innymi grami towarzyskimi.
  • Strefa RPG – pozwoli zanurzyć się w sesjach prowadzonych przez doświadczonych Mistrzów Gry.
  • Strefa NewTech – otworzy przyszłość technologii, gdzie będzie można doświadczyć VR, AR, simracingu oraz najnowszych gadżetów.
  • Strefa Prelekcji – będzie gościć specjalistów z branży gamedevu, gamingu i popkultury.
  • Strefa Turniejowa – zaprosi graczy do walki o tytuł mistrza RetroSfery w klasycznych i współczesnych tytułach.
  • Strefa Gastro i Retro Bazar – zapewni odpoczynek, dobre jedzenie oraz możliwość znalezienia unikatowych kolekcjonerskich przedmiotów.

RetroSfera to jednak coś więcej niż tylko festiwal – to przede wszystkim społeczność pasjonatów, kolekcjonerów i twórców. Tradycyjnie, sobotni wieczór uwieńczy huczne After Party z występami artystów na żywo, stanowiąc idealną okazję do podsumowania dnia pełnego emocji i nawiązania nowych znajomości w rytmie dobrej muzyki.

Organizatorzy zapraszają wszystkich do Brzegu, aby wspólnie przeżyć tę wyjątkową cyfrową podróż.

Partnerem technologicznym RetroSfery vol.7 jest ACTINA. Sponsorami są firmy HAVIT oraz HUZARO.

Gram.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

