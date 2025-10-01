Resident Evil wraca na salony… gier

Capcom oficjalnie zapowiedział nowy projekt w ramach serii Resident Evil – i nie trafi on ani na PC, ani na konsole. Zamiast tego studio wraz z Bandai Namco szykuje grę Resident Evil 2: Arcade, czyli adaptację kultowego survival horroru w formie klasycznej strzelanki na szynach przeznaczonej wyłącznie na automaty.
Capcom zapowiedział Resident Evil 2: Arcade
Tytuł, wcześniej częściowo ujawniony pod roboczym podtytułem Dead Shot, ukaże się w limitowanej edycji pod koniec 2025 roku. Najnowszy zwiastun prezentuje znane z remake’u RE2 lokacje, takie jak komisariat policji w Raccoon City, ale tym razem z perspektywy pierwszoosobowej. Nie zabrakło również znajomych przeciwników: Pana X, psów zombie, Lickersów i hord klasycznych nieumarłych. Gra oferować ma tryb kooperacji dla dwóch osób, w którym wcielimy się w Leona i Claire.
Capcom i Bandai Namco twierdzą, że wybór serii Resident Evil był naturalny, bo ich zdaniem to „najlepsza gra strzelankowa” do przeniesienia na automaty. Rozgrywka zostanie wzbogacona o charakterystyczne dla arcade'ów efekty fizyczne – podmuchy powietrza czy wibrujące platformy mają sprawić, że gracze „poczują strach całym ciałem”.
GramTV przedstawia:
Na ten moment Capcom nie planuje domowych portów gry. Zamiast tego przygotowano testy lokacyjne, które odbędą się zimą 2025 roku w Ameryce Północnej i wiosną 2026 roku w Japonii. Dokładne miejsca oraz szersze plany wdrożenia nie zostały jeszcze ogłoszone.
To nie pierwszy raz, kiedy seria Resident Evil trafia do salonów gier. Wcześniej w arcade’ach pojawiło się m.in. Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica. Capcom po raz kolejny sięga po klasykę i reinterpretując remake Resident Evil 2, chce zaoferować graczom zupełnie inne doświadczenie – tym razem wyłącznie w automatach arcade.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!