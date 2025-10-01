Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil wraca na salony… gier

Ale to nie to, czego się spodziewacie. Nowa gra

Capcom oficjalnie zapowiedział nowy projekt w ramach serii Resident Evil – i nie trafi on ani na PC, ani na konsole. Zamiast tego studio wraz z Bandai Namco szykuje grę Resident Evil 2: Arcade, czyli adaptację kultowego survival horroru w formie klasycznej strzelanki na szynach przeznaczonej wyłącznie na automaty.

Resident Evil 2
Resident Evil 2

Capcom zapowiedział Resident Evil 2: Arcade

Tytuł, wcześniej częściowo ujawniony pod roboczym podtytułem Dead Shot, ukaże się w limitowanej edycji pod koniec 2025 roku. Najnowszy zwiastun prezentuje znane z remake’u RE2 lokacje, takie jak komisariat policji w Raccoon City, ale tym razem z perspektywy pierwszoosobowej. Nie zabrakło również znajomych przeciwników: Pana X, psów zombie, Lickersów i hord klasycznych nieumarłych. Gra oferować ma tryb kooperacji dla dwóch osób, w którym wcielimy się w Leona i Claire.

Capcom i Bandai Namco twierdzą, że wybór serii Resident Evil był naturalny, bo ich zdaniem to „najlepsza gra strzelankowa” do przeniesienia na automaty. Rozgrywka zostanie wzbogacona o charakterystyczne dla arcade'ów efekty fizyczne – podmuchy powietrza czy wibrujące platformy mają sprawić, że gracze „poczują strach całym ciałem”.

Na ten moment Capcom nie planuje domowych portów gry. Zamiast tego przygotowano testy lokacyjne, które odbędą się zimą 2025 roku w Ameryce Północnej i wiosną 2026 roku w Japonii. Dokładne miejsca oraz szersze plany wdrożenia nie zostały jeszcze ogłoszone.

To nie pierwszy raz, kiedy seria Resident Evil trafia do salonów gier. Wcześniej w arcade’ach pojawiło się m.in. Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica. Capcom po raz kolejny sięga po klasykę i reinterpretując remake Resident Evil 2, chce zaoferować graczom zupełnie inne doświadczenie – tym razem wyłącznie w automatach arcade.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/capcom-announces-new-resident-evil-project-coming-late-2025/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


