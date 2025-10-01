Resident Evil wraca na salony… gier

Capcom oficjalnie zapowiedział nowy projekt w ramach serii Resident Evil – i nie trafi on ani na PC, ani na konsole. Zamiast tego studio wraz z Bandai Namco szykuje grę Resident Evil 2: Arcade, czyli adaptację kultowego survival horroru w formie klasycznej strzelanki na szynach przeznaczonej wyłącznie na automaty.

Capcom zapowiedział Resident Evil 2: Arcade

Tytuł, wcześniej częściowo ujawniony pod roboczym podtytułem Dead Shot, ukaże się w limitowanej edycji pod koniec 2025 roku. Najnowszy zwiastun prezentuje znane z remake’u RE2 lokacje, takie jak komisariat policji w Raccoon City, ale tym razem z perspektywy pierwszoosobowej. Nie zabrakło również znajomych przeciwników: Pana X, psów zombie, Lickersów i hord klasycznych nieumarłych. Gra oferować ma tryb kooperacji dla dwóch osób, w którym wcielimy się w Leona i Claire.