Resident Evil 4 Gold Edition na PS4/PS5 za 119 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/11/13 13:00
Odświeżony klasyk survival horroru z dodatkiem Separate Ways w niższej cenie.

Na Allegro pojawiła się promocja na Resident Evil 4 Gold Edition w wydaniu pudełkowym. Grę w wersji na PlayStation 4, z możliwością aktualizacji do PS5, można kupić za 119 zł. To kompletna edycja odświeżonego klasyka od Capcomu, zawierająca również rozszerzenie Separate Ways.

Resident Evil 4 Gold Edition

Resident Evil 4 Gold Edition – oferta w Allegro

Remake kultowej produkcji z 2005 roku został ciepło przyjęty przez graczy i krytyków – na Steamie tytuł cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami. Gold Edition to pełne doświadczenie, obejmujące główną kampanię oraz dodatkowe przygody Ady Wong. Gra wyróżnia się ulepszoną grafiką, nowoczesnym sterowaniem i dynamiczną akcją utrzymaną w klasycznym klimacie serii.

Przetrwanie to dopiero początek.

Minęło sześć lat od katastrofy biologicznej w Raccoon City.
Agent Leon S. Kennedy, jeden z ocalałych z tego wydarzenia, zostaje wysłany, aby uratować porwaną córkę prezydenta.
Wytropił ją w odizolowanej europejskiej wiosce, gdzie coś jest nie tak z mieszkańcami.
I tak rozpoczyna się historia brawurowej akcji ratunkowej i przerażającego horroru, w którym krzyżują się życie i śmierć, terror i katharsis.

Dzięki unowocześnionej rozgrywce, przeprojektowanej fabule i niezwykle szczegółowej grafice,
Resident Evil 4 oznacza odrodzenie potęgi branży.

Darmowa dostawa dostępna jest w ramach Allegro Smart!.

Tagi:

Capcom
promocja
horror
promocje
Resident Evil 4
PlayStation 5
Resident Evil
Allegro
