Resident Evil 4 Gold Edition na PS4/PS5 za 119 zł na Allegro

Na Allegro pojawiła się promocja na Resident Evil 4 Gold Edition w wydaniu pudełkowym. Grę w wersji na PlayStation 4, z możliwością aktualizacji do PS5, można kupić za 119 zł. To kompletna edycja odświeżonego klasyka od Capcomu, zawierająca również rozszerzenie Separate Ways.

Resident Evil 4 Gold Edition – oferta w Allegro

Remake kultowej produkcji z 2005 roku został ciepło przyjęty przez graczy i krytyków – na Steamie tytuł cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami. Gold Edition to pełne doświadczenie, obejmujące główną kampanię oraz dodatkowe przygody Ady Wong. Gra wyróżnia się ulepszoną grafiką, nowoczesnym sterowaniem i dynamiczną akcją utrzymaną w klasycznym klimacie serii.