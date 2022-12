Resident Evil Village VR będzie jednym z tytułów startowych dla PlayStation VR2

Na początku listopada poznaliśmy dokładną datę premiery oraz cenę PlayStation VR2. Od jakiegoś czasu wiadomo również, że na wspomnianych goglach wirtualnej rzeczywistości firmy Sony pojawi się Resident Evil Village w wersji VR. Do tej pory nie było niestety wiadomo, kiedy produkcja Capcomu ukaże się na nadchodzącym sprzęcie japońskiej firmy. Na szczęście deweloper postanowił nie trzymać graczy dłużej w niepewności i podzielił się stosownymi szczegółami.

Capcom ujawnia datę premiery Resident Evil Village na PlayStation VR2

Okazuje się, że Resident Evil Village w wersji VR będzie jednym z tytułów startowych PlayStation VR2. Oznacza to, że produkcja Capcomu dostępna będzie na nowych goglach wirtualnej rzeczywistości firmy Sony w dniu premiery sprzętu, która zaplanowana jest na 22 lutego 2023 roku. To jednak nie koniec informacji



Capcom poinformował bowiem, że Resident Evil Village w wersji na PlayStation VR2 dostępne będzie jako darmowe DLC, do którego dostęp otrzymają wszyscy posiadacze podstawowego wydania Resident Evil Village lub Resident Evil Village Gold Edition.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w maju ubiegłego roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Capcomu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Resident Evil Village – recenzja – w rumuńskiej wiosce dziś nie zaśnie nikt…

