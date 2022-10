Resident Evil Village Cloud już dostępne. Zobacz zwiastun premierowy

Resident Evil Village Cloud, czyli krótko mówiąc Resident Evil Village na Switcha, ma dziś swoją premierę. Gra jest już dostępna, a twórcy z Capcom podzielili się nowym trailerem. Wideo znajdziecie poniżej. Chyba nie musimy nikomu przedstawiać zeszłorocznego hitu japońskiego dewelopera. Tytuł zachwycił zarówno graczy, jak i recenzentów. Teraz grono odbiorców poszerzy się o użytkowników Nintendo Switch.

Warto zagrać w Resident Evil Village na Switchu?

Oczywiście, dopisek Cloud oznacza, że gra będzie korzystać z technologii strumieniowania poprzez chmurę. Wydaje się to być rozsądnym, a może nawet i jedynym rozwiązaniem, mając na uwadze możliwości sprzętu Nintendo. W końcu Switch ma coraz większe problemy, nawet jeśli chodzi o wydajność i płynność działania tytułów własnej produkcji.



Na razie gra dostępna jest wyłącznie w podstawowej wersji. Dodatek Winters’ Expansion pojawi się na Nintendo Switch dopiero 2 grudnia. Przypomnijmy, że na konsoli Japończyków w najbliższym czasie zadebiutują również inne odsłony serii Resident Evil Village. Premiera Resident Evil 2 zapowiedziana została na 11 listopada, Resident Evil 3 zawita Pstryczku 16 listopada, a w Resident Evil VII: Biohazard będzie można zagrać 16 grudnia.



Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil Village pojawiło się na rynku 7 maja 2021 roku, a gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Jeśli chcecie dowiedzieć się, za co doceniona została najnowsza odsłona słynnej serii, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że Muradin wystawił grze naprawdę wysoką ocenę, bo aż 8.4 na 10.



Chętnie posłuchamy też o Waszych wrażeniach i przemyśleniach na temat Resident Evil Village.