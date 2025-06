Resident Evil Requiem z wielką niespodzianką dla polskich graczy. Fani nie dostaną dodatkowej pracy

Na zakończenie Summer Game Fest 2025 Capcom oficjalnie zapowiedział długo oczekiwane Resident Evil 9. Następna odsłona popularnego survival horroru doczekała się pierwszego zwiastuna, oficjalnego tytułu, a także daty premiery. Deweloper ujawnił, że główną bohaterką będzie Grace Ashcroft, córka Alyssy znanej z Resident Evil: Outbreak, która dręczona jest koszmarami związanymi z zabójstwem jej matki. Studio obiecuje zupełnie “nową erę survival horroru”.

Resident Evil Requiem otrzyma polską wersję językową

Zupełnie nowe (a może to po prostu powrót do tego, co było już wcześniej) podejście ma Capcom do serii Resident Evil w Polsce. Jak możemy zobaczyć na karcie Resident Evil Requiem na Steam, nadchodząca gra będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Na premierę otrzymamy pełną polską lokalizację w formie napisów.