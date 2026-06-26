Resident Evil bez wielkich ogłoszeń na Capcom Spotlight. Są za to... amiibo i koncerty

Jeżeli ktoś czekał na Capcom Spotlight z uwagi na markę Resident Evil to cóż… Są powody do rozczarowań.

Naprawdę ważnych ogłoszeń nie było. Były za to ogłoszenia pomniejsze, głównie dla tzw. koneserów.

Resident Evil nie podbiło Capcom Spotlight

Zaczęło się od kwestii Resident Evil Veronica, która jednak została praktycznie tylko liźnięta. Twórcy raz jeszcze pokazali krótki teaser, który mieliśmy okazję zobaczyć już na Summer Game Fest 2026 i… tyle. A, no tak – jeszcze kazali nam wyczekiwać na większą liczbę informacji. Potem przyszła pora na Resident Evil Requiem, gdzie przypomniano o dodaniu trybów fotograficznego oraz Leon Musi Zginąć.