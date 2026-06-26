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Resident Evil bez wielkich ogłoszeń na Capcom Spotlight. Są za to... amiibo i koncerty

Maciej Petryszyn
2026/06/26 00:22
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Jeżeli ktoś czekał na Capcom Spotlight z uwagi na markę Resident Evil to cóż… Są powody do rozczarowań.

Naprawdę ważnych ogłoszeń nie było. Były za to ogłoszenia pomniejsze, głównie dla tzw. koneserów.

Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica

Resident Evil nie podbiło Capcom Spotlight

Zaczęło się od kwestii Resident Evil Veronica, która jednak została praktycznie tylko liźnięta. Twórcy raz jeszcze pokazali krótki teaser, który mieliśmy okazję zobaczyć już na Summer Game Fest 2026 i… tyle. A, no tak – jeszcze kazali nam wyczekiwać na większą liczbę informacji. Potem przyszła pora na Resident Evil Requiem, gdzie przypomniano o dodaniu trybów fotograficznego oraz Leon Musi Zginąć.

GramTV przedstawia:

Jeżeli zaś lubujecie się w zbieraniu figurek, to już 30 lipca na rynek trafią dostępne już teraz w przedsprzedaży amiibo Leona oraz Grace. Ich zeskanowanie na konsoli Nintendo Switch 2 da nam dostęp do ekskluzywnych skórek broni. Dowiedzieliśmy się również o wystawie w Tokio z okazji 30-lecia marki Resident Evil oraz o serii koncertów symfonicznych z muzyką z gry. Niestety Polska została pominięta, bo na “światowej” trasie znalazły się tylko Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania oraz Austria.

Tagi:

News
Capcom
figurki
figurka
amiibo
Resident Evil
Resident Evil Requiem
Capcom Spotlight
Resident Evil Veronica
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112