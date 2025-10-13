Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil 6 wygląda jak nowa gra. Mod ważący 28 GB poprawia każdą teksturę

Mikołaj Berlik
2025/10/13 11:00
Dzięki narzędziom AI i ręcznym poprawkom, fan stworzył pakiet tekstur, który całkowicie odmienia wizualnie kontrowersyjną odsłonę serii Capcomu.

Choć Resident Evil 6 często uznawane jest za najsłabszą odsłonę serii, społeczność fanów wciąż nie pozwala jej umrzeć. Teraz gra doczekała się ogromnego, ważącego aż 28 GB moda HD, który znacząco poprawia jej oprawę graficzną.

Resident Evil 6
Resident Evil 6

Resident Evil 6 – 28 GB nowych tekstur od fana

Twórca o pseudonimie Evgeshajk przygotował modyfikację, która całkowicie odświeża wszystkie tekstury w grze. Dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, oryginalne pliki zostały przeskalowane czterokrotnie, a w wielu miejscach autor dodał też ręczne poprawki, by uzyskać możliwie najwyższą jakość. Efekty są imponujące – powierzchnie, budynki i modele postaci prezentują się znacznie ostrzej i bardziej realistycznie.

Resident Evil 6, mimo swojej mieszanej reputacji, wciąż ma swoich zwolenników – szczególnie dzięki dynamicznej walce i płynnej mechanice ruchu. Nowy mod pozwala spojrzeć na tę część serii z zupełnie innej perspektywy, przywracając jej nieco blasku. W sieci dostępne są porównawcze zrzuty ekranu oraz wideo, które pokazują różnicę między wersją oryginalną a zmodernizowaną.

GramTV przedstawia:

Pakiet HD można już pobrać bezpłatnie – to idealny pretekst, by ponownie wrócić do kampanii Leona, Chrisa i Jake’a, tym razem w znacznie lepszej jakości wizualnej.

News
PC
Resident Evil 6
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Resident Evil
Mikołaj Berlik
