Resident Evil 6 wygląda jak nowa gra. Mod ważący 28 GB poprawia każdą teksturę

Choć Resident Evil 6 często uznawane jest za najsłabszą odsłonę serii, społeczność fanów wciąż nie pozwala jej umrzeć. Teraz gra doczekała się ogromnego, ważącego aż 28 GB moda HD, który znacząco poprawia jej oprawę graficzną.

Resident Evil 6 – 28 GB nowych tekstur od fana

Twórca o pseudonimie Evgeshajk przygotował modyfikację, która całkowicie odświeża wszystkie tekstury w grze. Dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, oryginalne pliki zostały przeskalowane czterokrotnie, a w wielu miejscach autor dodał też ręczne poprawki, by uzyskać możliwie najwyższą jakość. Efekty są imponujące – powierzchnie, budynki i modele postaci prezentują się znacznie ostrzej i bardziej realistycznie.