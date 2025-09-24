Resident Evil 4 Remake tanio. Promocja na pudełkowe wydanie na PS5

Remake kultowej czwartej części Resident Evil można teraz kupić tanio na polskim Amazonie.
Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w odświeżoną wersję Resident Evil 4, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. W polskim Amazonie trwa promocja na pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5. Oferta trwa do wyczerpania zapasów, więc warto się pośpieszyć.
Resident Evil 4 Remake – pudełkowe wydanie na PlayStation 5 tanio na Amazonie
Od katastrofy biologicznej w Raccoon City minęło sześć lat. Agent Leon S. Kennedy, jeden z ocalałych, zostaje wysłany na misję polegającą na uratowaniu porwanej córki prezydenta. Podążając tropem dziewczyny, trafia do odludnej europejskiej wioski zamieszkałej przez niezwykle podejrzanych, upiornych ludzi. Poznaj opowieść o odważnej akcji ratunkowej i wyczerpującym przerażeniu, w której przeplatają się tematy życia, śmierci, strachu i duchowego oczyszczenia.
Dzięki zmodernizowanej rozgrywce, wyobrażonej na nowo fabule i żywej, szczegółowej grafice Resident Evil 4 stanowi odrodzenie jednej z najbardziej znanych serii gier w branży – czytamy w oficjalnym opisie gry.
