Resident Evil 4 Remake tanio. Promocja na pudełkowe wydanie na PS5

Od katastrofy biologicznej w Raccoon City minęło sześć lat. Agent Leon S. Kennedy, jeden z ocalałych, zostaje wysłany na misję polegającą na uratowaniu porwanej córki prezydenta. Podążając tropem dziewczyny, trafia do odludnej europejskiej wioski zamieszkałej przez niezwykle podejrzanych, upiornych ludzi. Poznaj opowieść o odważnej akcji ratunkowej i wyczerpującym przerażeniu, w której przeplatają się tematy życia, śmierci, strachu i duchowego oczyszczenia.

Dzięki zmodernizowanej rozgrywce, wyobrażonej na nowo fabule i żywej, szczegółowej grafice Resident Evil 4 stanowi odrodzenie jednej z najbardziej znanych serii gier w branży – czytamy w oficjalnym opisie gry.