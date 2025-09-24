Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil 4 Remake tanio. Promocja na pudełkowe wydanie na PS5

Radosław Krajewski
2025/09/24 11:00
Remake kultowej czwartej części Resident Evil można teraz kupić tanio na polskim Amazonie.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w odświeżoną wersję Resident Evil 4, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. W polskim Amazonie trwa promocja na pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5. Oferta trwa do wyczerpania zapasów, więc warto się pośpieszyć.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake – pudełkowe wydanie na PlayStation 5 tanio na Amazonie

Od katastrofy biologicznej w Raccoon City minęło sześć lat. Agent Leon S. Kennedy, jeden z ocalałych, zostaje wysłany na misję polegającą na uratowaniu porwanej córki prezydenta. Podążając tropem dziewczyny, trafia do odludnej europejskiej wioski zamieszkałej przez niezwykle podejrzanych, upiornych ludzi. Poznaj opowieść o odważnej akcji ratunkowej i wyczerpującym przerażeniu, w której przeplatają się tematy życia, śmierci, strachu i duchowego oczyszczenia.

Dzięki zmodernizowanej rozgrywce, wyobrażonej na nowo fabule i żywej, szczegółowej grafice Resident Evil 4 stanowi odrodzenie jednej z najbardziej znanych serii gier w branży – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Tagi:

promocja
oferta
Amazon
promocje
Resident Evil 4
PlayStation 5
PS5
Resident Evil
okazja
Resident Evil 4 Remake
wydanie pudełkowe
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

