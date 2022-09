Replika Ostrza Mrozu z World of Warcraft do kupienia za „jedyne” 7,500 zł

Wczoraj swoją premierę miał World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, czyli dodatek do World of Warcraft Classic, który przywrócił kultowe rozszerzenie z 2008 roku w niezmienionej formie. Z tej okazji w sklepie Blizzarda pojawił się niezwykły miecz. Teraz każdy fan może posiadać swoje własne Ostrze Mrozu, które dzierżone było przez Króla Lisza. Jednak nie każdy gracz będzie mógł pozwolić sobie na zakup tego gadżetu.

Ostrze Mrozu – wysoka cena gadżetu

Miecz stworzony jest w skali 1:1 i został wykonany ze stopu cynku i miedzi oraz stali nierdzewnej i skóry. Wymiary to 125 x 33,2 x 12 cm, a waga 7,6 kg. Wielu potencjalnie chętnych nabywców może skutecznie odstraszyć cena. Za Ostrze Mrozu należy zapłacić 1,500 dolarów, czyli w przeliczeniu niecałe 7,500 zł.