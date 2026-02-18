Double Dragon Revive Edycja Limitowana na PS5 za 54,99 zł w Media Expert

W ofercie sklepu internetowego Media Expert pojawiła się bardzo dobra promocja na Double Dragon Revive w Edycji Limitowanej. Pudełkowe wydanie gry na konsolę PlayStation 5 dostępne jest obecnie w wyraźnie niższej cenie, która może zainteresować zarówno fanów klasycznych bijatyk, jak i kolekcjonerów fizycznych wydań.

Double Dragon Revive – oferta w Media Expert

Double Dragon Revive to nowa odsłona kultowej serii beat ’em up, która od lat kojarzona jest z dynamiczną walką i kooperacyjną rozgrywką. Wydanie limitowane skierowane jest do graczy, którzy poza samą grą chcą otrzymać także dodatkową zawartość fizyczną i cyfrową.