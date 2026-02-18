Zaloguj się lub Zarejestruj

Double Dragon Revive Edycja Limitowana na PS5 za 54,99 zł w Media Expert

Mikołaj Berlik
2026/02/18 19:30
Klasyczny beat ’em up w kolekcjonerskim wydaniu dużo taniej.

W ofercie sklepu internetowego Media Expert pojawiła się bardzo dobra promocja na Double Dragon Revive w Edycji Limitowanej. Pudełkowe wydanie gry na konsolę PlayStation 5 dostępne jest obecnie w wyraźnie niższej cenie, która może zainteresować zarówno fanów klasycznych bijatyk, jak i kolekcjonerów fizycznych wydań.

Double Dragon Revive
Double Dragon Revive

Double Dragon Revive – oferta w Media Expert

Double Dragon Revive to nowa odsłona kultowej serii beat ’em up, która od lat kojarzona jest z dynamiczną walką i kooperacyjną rozgrywką. Wydanie limitowane skierowane jest do graczy, którzy poza samą grą chcą otrzymać także dodatkową zawartość fizyczną i cyfrową.

W aktualnej promocji Media Expert pudełkowa Edycja Limitowana na PS5 kosztuje 54,99 zł. Koszty dostawy rozpoczynają się od 8,99 zł.

Zawartość Edycji Limitowanej:

  • podstawowa wersja gry Double Dragon Revive
  • 3 karty postaci
  • DLC ze skórkami dla postaci
  • dodatek z przedsprzedaży: DLC z minigrą Dodge Ball

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i może zakończyć się w każdej chwili, dlatego warto mieć ją na oku, jeśli planowany był zakup tego tytułu w wersji pudełkowej.

1. Odnowiona, stylowa grafika postaci!

Zobacz swoich ulubionych bohaterów ze złotej ery gier arcade odtworzonych w nowoczesnej grafice 3D.

Potężni przeciwnicy z przeszłości powracają, aby zmierzyć się z braćmi Lee.

2. Najlepsza gra akcji typu belt-scroll!

W tej uwielbianej grze gracz przemierza ekran w poziomie, aby pokonać wrogów.

Ciesz się tą samą prostą i intuicyjną rozgrywką, z kontrolą i balansem dostosowanym do współczesnych czasów.

Starannie dopracowana rozgrywka, nadzorowana przez pracowników z doświadczeniem w grach walki Arc System Works, sprawia, że nowi gracze mogą od razu się w nią wciągnąć.

3. Ekscytująca, strategiczna akcja!

Walka wymaga adaptacji i różnorodności, a nie tylko prostego wciskania przycisków.

Zagłęb się w strategię, poznając wzorce zachowań wrogów i znajdując najskuteczniejsze momenty do ataku.

Podnoś broń rozrzuconą po etapach i wykorzystaj w pełni sztuczki dostępne w okolicy, aby zdobyć przewagę w walce!

GramTV przedstawia:

Mikołaj Berlik
