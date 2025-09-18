Reperuj świat w klimacie science fiction razem z bohaterem gry The Lift. Zobacz zwiastun

Studio Fantastic Signals zaprezentowało pierwszy zwiastun gry The Lift – nietypowego symulatora FPP, który zabierze graczy do opuszczonego ośrodka badawczego. Premiera tytułu została zaplanowana na 2026 rok, a już teraz można dodawać go do listy życzeń na Steamie.

The Lift – gra w klimacie science fiction zaplanowana na rok 2026

W grze wcielimy się w majsterkowicza, którego zadaniem jest naprawa i eksploracja ogromnego kompleksu badawczego porzuconego po tajemniczym incydencie. Rozgrywka koncentruje się na interakcji ze światem i remontowaniu przestrzeni, co w połączeniu z niepokojącą atmosferą przywodzi na myśl twórczość radzieckiego, surowego science fiction.