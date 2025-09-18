Zaloguj się lub Zarejestruj

Reperuj świat w klimacie science fiction razem z bohaterem gry The Lift. Zobacz zwiastun

Jakub Piwoński
2025/09/18 15:10
To produkcja studia Fantastic Signals.

Studio Fantastic Signals zaprezentowało pierwszy zwiastun gry The Lift – nietypowego symulatora FPP, który zabierze graczy do opuszczonego ośrodka badawczego. Premiera tytułu została zaplanowana na 2026 rok, a już teraz można dodawać go do listy życzeń na Steamie.

The Lift – gra w klimacie science fiction zaplanowana na rok 2026

W grze wcielimy się w majsterkowicza, którego zadaniem jest naprawa i eksploracja ogromnego kompleksu badawczego porzuconego po tajemniczym incydencie. Rozgrywka koncentruje się na interakcji ze światem i remontowaniu przestrzeni, co w połączeniu z niepokojącą atmosferą przywodzi na myśl twórczość radzieckiego, surowego science fiction.

Twórcy obiecują unikalne podejście do gatunku – zamiast klasycznej akcji czy strzelania, kluczowe mają być mechanizmy naprawy, odkrywanie historii miejsca i nietypowe interakcje z otoczeniem. Zwiastun pokazuje także momenty, w których rzeczywistość zdaje się dosłownie odwracać – co sugeruje, że The Lift może balansować na granicy symulatora, thrillera i eksperymentalnego survival horroru.

GramTV przedstawia:

Inspiracje są wyraźne – graczom może przyjść na myśl Soma od Frictional Games, estetyka Control od Remedy czy nawet retrofuturystyczne klimaty znane z Atomic Heart. Jednocześnie The Lift stara się wyznaczyć własną ścieżkę, łącząc symulacyjne podejście z psychologicznym napięciem. The Lift ukaże się na PC w 2026 roku. Gra ma już swoją kartę na Steamie, gdzie można zapisać się do testów i dodać ją do listy życzeń.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3283240/THE_LIFT_Supernatural_Handyman_Simulator/

Tagi:

News
symulator
science fiction
The Lift
Fantastic Signals
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


