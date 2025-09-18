Reperuj świat w klimacie science fiction razem z bohaterem gry The Lift. Zobacz zwiastun

Studio Fantastic Signals zaprezentowało pierwszy zwiastun gry The Lift – nietypowego symulatora FPP, który zabierze graczy do opuszczonego ośrodka badawczego. Premiera tytułu została zaplanowana na 2026 rok, a już teraz można dodawać go do listy życzeń na Steamie.
The Lift – gra w klimacie science fiction zaplanowana na rok 2026
W grze wcielimy się w majsterkowicza, którego zadaniem jest naprawa i eksploracja ogromnego kompleksu badawczego porzuconego po tajemniczym incydencie. Rozgrywka koncentruje się na interakcji ze światem i remontowaniu przestrzeni, co w połączeniu z niepokojącą atmosferą przywodzi na myśl twórczość radzieckiego, surowego science fiction.
Twórcy obiecują unikalne podejście do gatunku – zamiast klasycznej akcji czy strzelania, kluczowe mają być mechanizmy naprawy, odkrywanie historii miejsca i nietypowe interakcje z otoczeniem. Zwiastun pokazuje także momenty, w których rzeczywistość zdaje się dosłownie odwracać – co sugeruje, że The Lift może balansować na granicy symulatora, thrillera i eksperymentalnego survival horroru.
GramTV przedstawia:
Inspiracje są wyraźne – graczom może przyjść na myśl Soma od Frictional Games, estetyka Control od Remedy czy nawet retrofuturystyczne klimaty znane z Atomic Heart. Jednocześnie The Lift stara się wyznaczyć własną ścieżkę, łącząc symulacyjne podejście z psychologicznym napięciem. The Lift ukaże się na PC w 2026 roku. Gra ma już swoją kartę na Steamie, gdzie można zapisać się do testów i dodać ją do listy życzeń.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!