Zaloguj się lub Zarejestruj

Rennsport w końcu zaprezentuje wyścigi z przeciwnikami AI. Rozwiązanie zadebiutuje podczas SimRacing Expo 2025

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/22 19:00
0
0

Największe na świecie wydarzenie simracingowe powróci już w październiku, a organizatorzy potwierdzili, że odwiedzający będą mogli przetestować najnowszą wersję gry Rennsport z przeciwnikami AI.

Rennsport to polsko-niemiecki symulator wyścigowy. Twórcy gry potwierdzili, że podczas zbliżającego się SimRacing Expo, Rennsport otrzyma dedykowane stoisko na którym będzie można sprawdzić wyścigi również pod kątem gry singlowej. Będzie to pierwszy raz gdy gracze i dziennikarze będą mogli przetestować zachowanie AI w tym symulatorze.

Rennsport
Rennsport

AI wkrótce zadebiutuje w Rennsport

Co prawda Rennsport przeszło już zarówno zamkniętą jak i otwartą betę, a także Wczesny Dostęp na PC, ale mimo wszystko gracze, którzy zdecydują się pojawić na SimRacing Expo 2025, organizowane w Messe Dortmund, będą mogli przetestować najnowszą wersję gry przed jej nowo potwierdzoną datą premiery, czyli 13 listopada 2025 roku. Do tej pory nikt nie miał jeszcze jakiejkolwiek możliwości sprawdzenia funkcji przeznaczonych dla pojedynczego gracza. Wyścigi z przeciwnikami AI są potwierdzone w wersji konsolowej i wersji 1.0 na PC, ale jak dotąd były trzymane z dala od ciekawskich oczu. Ta sytuacja zmieni się w końcu dzięki SimRacing Expo, gdzie odwiedzający będą mogli po raz pierwszy ścigać się z rywalami sterowanymi komputerowo.

GramTV przedstawia:

Pełna wersja 1.0 zaoferuje rozgrywkę jednoosobową z AI, a także wieloplatformowy tryb multiplayer dostępny na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Twórcy zapowiadają też dalszy rozwój gry w 2026 roku. W planach są między innymi historyczne pojazdy oraz kolejne bliżej nieokreślone funkcje.

Rennsport to realistyczna gra wyścigowa, której autorzy z debiutującego studia Competition Company wraz z polskim Teyon, przygotowali tytuł skupiający się przede wszystkim na rywalizacji w trybie multiplayer. Rennsport to gra, którą skonstruowano w taki sposób, aby zadowolić graczy pragnących zmierzyć się z innymi fanami motosportu w domowym zaciszu oraz sprostać oczekiwaniom wszystkich zawodników esportowych, ale jak teraz dobrze widać, twórcy starają się również zadowolić “samotnych” graczy. Poza dopracowanym w najmniejszych szczegółach wymagającym modelem jazdy, Rennsport oferuje także wiernie odwzorowane samochody najpopularniejszych producentów (m.in. BMW, Porsche, Mercedes, Audi), a także prawdziwe tory (m.in. Hockenheimring, Nürburgring i Tor Spa-Francorchamps), które pojawiły się w grze poprzez wykorzystanie techniki skanowania laserowego.

Źródło:https://traxion.gg/rennsport-confirmed-for-sim-racing-expo

Tagi:

News
wyścigi
symulator
esport
samochody
Teyon
Symulatory
Wyścigowe
Simracing
Rennsport
AI
symulator samochodowy
samochodówki
simcade
wyścigi samochodowe
Competition Company GmbH
SimRacing Expo 2025
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112