Rennsport w końcu zaprezentuje wyścigi z przeciwnikami AI. Rozwiązanie zadebiutuje podczas SimRacing Expo 2025

Rennsport to polsko-niemiecki symulator wyścigowy. Twórcy gry potwierdzili, że podczas zbliżającego się SimRacing Expo, Rennsport otrzyma dedykowane stoisko na którym będzie można sprawdzić wyścigi również pod kątem gry singlowej. Będzie to pierwszy raz gdy gracze i dziennikarze będą mogli przetestować zachowanie AI w tym symulatorze.

AI wkrótce zadebiutuje w Rennsport

Co prawda Rennsport przeszło już zarówno zamkniętą jak i otwartą betę, a także Wczesny Dostęp na PC, ale mimo wszystko gracze, którzy zdecydują się pojawić na SimRacing Expo 2025, organizowane w Messe Dortmund, będą mogli przetestować najnowszą wersję gry przed jej nowo potwierdzoną datą premiery, czyli 13 listopada 2025 roku. Do tej pory nikt nie miał jeszcze jakiejkolwiek możliwości sprawdzenia funkcji przeznaczonych dla pojedynczego gracza. Wyścigi z przeciwnikami AI są potwierdzone w wersji konsolowej i wersji 1.0 na PC, ale jak dotąd były trzymane z dala od ciekawskich oczu. Ta sytuacja zmieni się w końcu dzięki SimRacing Expo, gdzie odwiedzający będą mogli po raz pierwszy ścigać się z rywalami sterowanymi komputerowo.