Remnant II na pierwszym pełnoprawnym gameplayu. Zapowiada się nieźle

W sieci pojawił się 9-minutowy gameplay z gry Remnant II – wygląda to imponująco.

Na początku grudnia ubiegłego roku podczas wydarzenia The Game Awards oficjalnie zapowiedziano grę Remnant II, czyli pełnoprawną kontynuację Remnant: From the Ashes z 2019 roku. Deweloperzy z Gunfire Games dalej nakręcają fanów – i dziś udostępnili pierwszy konkretny gameplay.

Remnant II – 9-minutowy gameplay

Trwający nieco ponad 9 minut materiał pokazuje trzy różne archetypy postaci: Gunslinger, Handler oraz Challenger, które różnią się od siebie przede wszystkim stylem walki. Gameplay zaprezentował kilka potyczek z potworami, a także spektakularną walkę z bossem: Mother Mind.