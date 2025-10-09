Zaloguj się lub Zarejestruj

Remaster Sacred 2: Fallen Angel z oficjalną datą premiery. Zagramy już niedługo

Mikołaj Ciesielski
2025/10/09 21:15
Wiemy, kiedy odświeżona wersja produkcji z 2008 roku zadebiutuje na rynku.

W trakcie THQ Nordic Digital Showcase 2025 zapowiedziano remaster Sacred 2: Fallen Angel. Niestety wówczas nie ujawniono, kiedy będziemy mieli okazję zagrać we wspomnianą produkcję. Na szczęście wydawca postanowił nie trzymać nas dłużej w niepewności i podał dokładną datę premiery odświeżonej wersji drugiej części serii Sacred.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster
Sacred 2: Fallen Angel Remaster

THQ Nordic ujawniło datę premiery remastera Sacred 2: Fallen Angel

Zgodnie z przekazanymi informacjami remaster Sacred 2: Fallen Angel zadebiutuje na rynku już 11 listopada 2025 roku, a więc za nieco ponad miesiąc. Wraz z datą premiery wydawca ujawnił również cenę wspomnianej produkcji. Na komputerach osobistych gra będzie kosztować 19,99 euro (ok. 85 złotych), a wersję na konsole wyceniono na 29,99 euro (ok. 130 złotych).

Remaster kultowego action RPG Sacred 2: Fallen Angel zabiera graczy z powrotem do ogromnego świata fantasy — z setkami zadań, niebezpiecznymi lochami i unikalnym systemem walki do opanowania. Walcz z potworami, odkrywaj pradawne tajemnice i rozwijaj bohatera dzięki łupom, awansom i rozbudowanej personalizacji – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że remaster Sacred 2: Fallen Angel zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety odświeżona wersja nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/sacred-2-fallen-angel-remaster-launches-november-11

