Remaster Sacred 2: Fallen Angel z oficjalną datą premiery. Zagramy już niedługo

Wiemy, kiedy odświeżona wersja produkcji z 2008 roku zadebiutuje na rynku.

W trakcie THQ Nordic Digital Showcase 2025 zapowiedziano remaster Sacred 2: Fallen Angel. Niestety wówczas nie ujawniono, kiedy będziemy mieli okazję zagrać we wspomnianą produkcję. Na szczęście wydawca postanowił nie trzymać nas dłużej w niepewności i podał dokładną datę premiery odświeżonej wersji drugiej części serii Sacred.

THQ Nordic ujawniło datę premiery remastera Sacred 2: Fallen Angel

Zgodnie z przekazanymi informacjami remaster Sacred 2: Fallen Angel zadebiutuje na rynku już 11 listopada 2025 roku, a więc za nieco ponad miesiąc. Wraz z datą premiery wydawca ujawnił również cenę wspomnianej produkcji. Na komputerach osobistych gra będzie kosztować 19,99 euro (ok. 85 złotych), a wersję na konsole wyceniono na 29,99 euro (ok. 130 złotych).