Remaster Medal of Honor na Unreal Engine 5 wygląda obłędnie dobrze. Gameplay prezentuje jedną z misji

Gdyby tylko Electronic Arts wydało zgodę choć na prosty remaster, który przeniósłby Medal of Honor: Allied Assault na Unreal Engine 5.

Medal of Honor to dziś zapomniana seria, ale święciła ona triumfy jeszcze zanim na rynku pojawił się Battlefield i Call of Duty. Kultowa pierwsza odsłona serii zatytułowana Medal of Honor: Allied Assault nigdy nie doczekała się oficjalnego odświeżenia, ale swoje własne projekty tworzą fani marki. Najnowszy przygotowany przez twórcę o nicku Jos van Laar, odtwarza jedną z najsłynniejszych misji z gry na silniku Unreal Engine 5.5. Medal of Honor: Allied Assault na Unreal Engine 5 w fanowskim remasterze Chodzi o misję Scuttling the U-529, w której gracz wciela się w Mike’a Powella infiltrującego norweską bazę okrętów podwodnych. To klasyczna sekwencja pełna napięcia i działania pod przykrywką, a dzięki nowoczesnej technologii zyskała zupełnie nową oprawę.

Fanowski remake nie tylko wygląda znacznie lepiej. Został też wzbogacony o realistyczne oświetlenie, wyższą jakość tekstur i bardziej szczegółowe modele. Co więcej, cały projekt został stworzony przez jedną osobę, co czyni go jeszcze bardziej imponującym. Nawet przy tych wszystkich ulepszeniach, remake zachowuje klimat oryginału. Mroczna, przytłaczająca atmosfera wciąż jest obecna, a styl artystyczny został wiernie odtworzony, tylko w odświeżonej formie - napisał twórca.

Jedynym mankamentem jest synchronizacja ruchu warg, która pozostawia nieco do życzenia. Mimo to całość prezentuje się znakomicie i jest świetnym hołdem dla klasyka sprzed lat. Niestety projekt powstał wyłącznie w celach portfolio. Nie będzie więc możliwości jego pobrania i uruchomienia na własnym komputerze. Mimo to warto obejrzeć wideo i zobaczyć, jak mogłaby wyglądać nowa wersja Medal of Honor: Allied Assault we współczesnej oprawie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.