Remaster Croc Legend of the Gobbos zadebiutuje „wkrótce” na kolejnej platformie

Od premiery remastera Croc Legend of the Gobbos minęły już ponad trzy miesiące. Odświeżona wersja platformówki z 1997 roku zadebiutowała zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach, ale – jak się okazuje – niebawem trafi do szerszego grona odbiorców. Dzisiaj poinformowano bowiem, że Croc Legend of the Gobbos zmierza na kolejną platformę.

Na koniec przypomnijmy, że remaster Croc Legend of the Gobbos dostępny jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra zadebiutowała na wymienionych platformach 2 kwietnia 2025 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Croc Legend of the Gobbos Remastered, czyli szkoda że tak drogo.

