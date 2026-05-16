Cyberpunk 2077 znowu przewidział przyszłość. Autonomiczne auta oszalały w Atlancie

Zdarza się tak, że tworząc futurystyczne scenariusze, można drastycznie rozminąć się z rzeczywistością. Ale można też przewidzieć przyszłość.
Wygląda na to, że tak jest w tym wypadku w przypadku CD Projekt RED. Do czego odniósł się nawet jeden z pracowników polskiego studia.
Atlanta niczym Night City, Wayamo niczym Delamain
O sprawie informuje Channel 2 Action News z Atlanty. Tyczy się ona Waymo, czyli autonomicznych samochodów używanych przez Ubera, które… zaczęły gromadzić się w północno-zachodniej części miasta, by następnie krążyć wokół ślepej uliczki. Rzeczonych aut, zazwyczaj między 6 a 7 rano, miało być nawet 50. Jak podają lokalni mieszkańcy, auta-widmo zaczęły ten dziwny marsz około marca. I nie to nie tak, że nikt nie próbował ich zatrzymać. Gdy jednak na drodze samochodów umieszczono znak Step2Kid, 8 automatycznych pojazdów utknęło, gdyż nie były one w stanie zawrócić. Co ciekawe, samo Waymo, nabiera w tej kwestii wody w usta, nie odpowiadając na zapytania mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa.
Jeden z mieszkańców w rozmowie z Channel 2 Action News stwierdził:
Jesteśmy rodzinami, mamy małe zwierzęta i pupile domowe, mamy dzieci wsiadające rano do autobusu, i po prostu nie czujemy się bezpiecznie przy takim ruchu.
Firma Waymo dla rzeczonej stacji wydała natomiast oświadczenie o takiej treści:
W Waymo dążymy do bycia dobrymi sąsiadami. Traktujemy opinie społeczności poważnie i zdążyliśmy już zareagować na to zachowanie związane z wyznaczaniem tras. Realizując ponad 500 000 przejazdów tygodniowo w całym kraju, nasza usługa udowodniła, że znacznie zmniejsza liczbę obrażeń w ruchu drogowym i poprawia bezpieczeństwo na drogach. Cenimy nasze relacje z mieszkańcami Atlanty i pozostajemy skupieni na zapewnianiu płynnych, pełnych szacunku i bezpiecznych doświadczeń zarówno dla pasażerów, jak i mieszkańców.
Czy cała sytuacja brzmi znajomo? Jeżeli graliście w Cyberpunka 2077, to zapewne tak jest. Trudno wszak nie powiązać problemów ze “zbuntowanymi” samochodami z zadaniem Delamain: Reanimacja. Przypomnijmy, że w grze CD Projekt RED nasz V musi podróżować po całym Night City, by zająć się kilkoma samochodami, z którymi centrala Delamaina straciła łączność. Podobieństwo jest uderzające i zwrócił na nie uwagę nawet Paweł Sasko, obecnie zastępca reżysera Cyberpunka 2 w CD Projekt RED Boston.
Pamiętacie zadanie Delamain: Reanimacja, choomy? To o autonomicznych samochodach Delamaina, które oszalały w Night City? Wygląda na to, że sprawdziła nam się kolejna przepowiednia – podsumował Sasko.
