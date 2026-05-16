Cyberpunk 2077 znowu przewidział przyszłość. Autonomiczne auta oszalały w Atlancie

Zdarza się tak, że tworząc futurystyczne scenariusze, można drastycznie rozminąć się z rzeczywistością. Ale można też przewidzieć przyszłość.

Wygląda na to, że tak jest w tym wypadku w przypadku CD Projekt RED. Do czego odniósł się nawet jeden z pracowników polskiego studia.

Atlanta niczym Night City, Wayamo niczym Delamain

O sprawie informuje Channel 2 Action News z Atlanty. Tyczy się ona Waymo, czyli autonomicznych samochodów używanych przez Ubera, które… zaczęły gromadzić się w północno-zachodniej części miasta, by następnie krążyć wokół ślepej uliczki. Rzeczonych aut, zazwyczaj między 6 a 7 rano, miało być nawet 50. Jak podają lokalni mieszkańcy, auta-widmo zaczęły ten dziwny marsz około marca. I nie to nie tak, że nikt nie próbował ich zatrzymać. Gdy jednak na drodze samochodów umieszczono znak Step2Kid, 8 automatycznych pojazdów utknęło, gdyż nie były one w stanie zawrócić. Co ciekawe, samo Waymo, nabiera w tej kwestii wody w usta, nie odpowiadając na zapytania mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa.