Cyberpunk 2077 znowu przewidział przyszłość. Autonomiczne auta oszalały w Atlancie

Maciej Petryszyn
2026/05/16 19:30
Zdarza się tak, że tworząc futurystyczne scenariusze, można drastycznie rozminąć się z rzeczywistością. Ale można też przewidzieć przyszłość.

Wygląda na to, że tak jest w tym wypadku w przypadku CD Projekt RED. Do czego odniósł się nawet jeden z pracowników polskiego studia.

Atlanta niczym Night City, Wayamo niczym Delamain

O sprawie informuje Channel 2 Action News z Atlanty. Tyczy się ona Waymo, czyli autonomicznych samochodów używanych przez Ubera, które… zaczęły gromadzić się w północno-zachodniej części miasta, by następnie krążyć wokół ślepej uliczki. Rzeczonych aut, zazwyczaj między 6 a 7 rano, miało być nawet 50. Jak podają lokalni mieszkańcy, auta-widmo zaczęły ten dziwny marsz około marca. I nie to nie tak, że nikt nie próbował ich zatrzymać. Gdy jednak na drodze samochodów umieszczono znak Step2Kid, 8 automatycznych pojazdów utknęło, gdyż nie były one w stanie zawrócić. Co ciekawe, samo Waymo, nabiera w tej kwestii wody w usta, nie odpowiadając na zapytania mieszkańców w sprawie bezpieczeństwa.

Jeden z mieszkańców w rozmowie z Channel 2 Action News stwierdził:

Jesteśmy rodzinami, mamy małe zwierzęta i pupile domowe, mamy dzieci wsiadające rano do autobusu, i po prostu nie czujemy się bezpiecznie przy takim ruchu.

Firma Waymo dla rzeczonej stacji wydała natomiast oświadczenie o takiej treści:

W Waymo dążymy do bycia dobrymi sąsiadami. Traktujemy opinie społeczności poważnie i zdążyliśmy już zareagować na to zachowanie związane z wyznaczaniem tras. Realizując ponad 500 000 przejazdów tygodniowo w całym kraju, nasza usługa udowodniła, że znacznie zmniejsza liczbę obrażeń w ruchu drogowym i poprawia bezpieczeństwo na drogach. Cenimy nasze relacje z mieszkańcami Atlanty i pozostajemy skupieni na zapewnianiu płynnych, pełnych szacunku i bezpiecznych doświadczeń zarówno dla pasażerów, jak i mieszkańców.

Czy cała sytuacja brzmi znajomo? Jeżeli graliście w Cyberpunka 2077, to zapewne tak jest. Trudno wszak nie powiązać problemów ze “zbuntowanymi” samochodami z zadaniem Delamain: Reanimacja. Przypomnijmy, że w grze CD Projekt RED nasz V musi podróżować po całym Night City, by zająć się kilkoma samochodami, z którymi centrala Delamaina straciła łączność. Podobieństwo jest uderzające i zwrócił na nie uwagę nawet Paweł Sasko, obecnie zastępca reżysera Cyberpunka 2 w CD Projekt RED Boston.

Pamiętacie zadanie Delamain: Reanimacja, choomy? To o autonomicznych samochodach Delamaina, które oszalały w Night City? Wygląda na to, że sprawdziła nam się kolejna przepowiednia – podsumował Sasko.

Źródło:https://kotaku.com/cyberpunk-2077-delamain-cars-sidequest-atlanta-waymo-2000696501

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

