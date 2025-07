Remake Warcrafta 3 na silniku StarCraft 2. Ambitny projekt fana już dostępny do pobrania

W poniższym zwiastunie Azeroth Reborn możemy zobaczyć m.in. kampanię Curse of the Blood Elves, czyli sojuszniczą część historii z dodatku The Frozen Throne. Kampania ta oferuje około 4 godziny rozgrywki.

Co istotne, to nie jedyna dostępna kampania. Azeroth Reborn zawiera również Terror of the Tides, Eternity’s End, Path of the Damned oraz inne znane fanom epizody.

Jako że jest to niestandardowa kampania dostępna w ramach edytora StarCraft II, projekt powinien pozostać bezpieczny przed potencjalną ingerencją ze strony Blizzarda. Niemniej jednak społeczność modderska sugeruje, by pobrać grę jak najszybciej, na wypadek, gdyby jej popularność przyciągnęła niepożądaną uwagę.

Azeroth Reborn pobierzecie bezpośrednio z tej strony.