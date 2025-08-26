Zaloguj się lub Zarejestruj

Remake The Sims na Unreal Engine 5 już powstaje. Zobaczyliśmy film przedstawiający projekt

Mikołaj Berlik
2025/08/26 14:00
Praca twórcy zachwyca, ale nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Niezależny deweloper znany jako Adam does GameDev zaprezentował niezwykły projekt – rekreację The Sims w Unreal Engine 5. Na jego kanale YouTube pojawił się materiał pokazujący kultowy dom Boba Newbie, odtworzony od podstaw w nowoczesnym silniku graficznym.

The Sims
The Sims

The Sims w Unreal Engine 5 – projekt hobbystyczny

Twórca zdradził, że przygotowanie lokacji zajęło mu ponad 40 godzin. Efekt robi wrażenie, szczególnie dla fanów serii Maxis, którzy mogą zobaczyć klasyczne otoczenie w zupełnie nowej odsłonie. Celem projektu jest stworzenie w pełni grywalnej wersji, jednak deweloper nie planuje udostępniać jej publicznie – obawia się problemów prawnych ze strony EA, właściciela marki.

Chociaż pomysł na darmowe demo mógłby cieszyć graczy, autor podkreśla, że ryzyko naruszenia praw autorskich jest zbyt duże. Zamiast tego zachęca fanów do wypróbowania innego swojego dzieła – modyfikacji do The Sims 4. Mod ten wprowadza tryb multiplayer, w którym bawić się może nawet 12 osób jednocześnie, co stanowi sporą atrakcję dla społeczności.

GramTV przedstawia:

Projekt w Unreal Engine 5 pozostanie więc jedynie wizualnym pokazem możliwości i pasji twórcy. Dla fanów serii to jednak ciekawostka, która pokazuje, jak klasyczne The Sims mogłoby wyglądać we współczesnej technologii.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/someone-is-working-on-fan-remake-of-the-sims-in-unreal-engine-5/

Mikołaj Berlik
