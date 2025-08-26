Remake The Sims na Unreal Engine 5 już powstaje. Zobaczyliśmy film przedstawiający projekt

Niezależny deweloper znany jako Adam does GameDev zaprezentował niezwykły projekt – rekreację The Sims w Unreal Engine 5. Na jego kanale YouTube pojawił się materiał pokazujący kultowy dom Boba Newbie, odtworzony od podstaw w nowoczesnym silniku graficznym.

The Sims w Unreal Engine 5 – projekt hobbystyczny

Twórca zdradził, że przygotowanie lokacji zajęło mu ponad 40 godzin. Efekt robi wrażenie, szczególnie dla fanów serii Maxis, którzy mogą zobaczyć klasyczne otoczenie w zupełnie nowej odsłonie. Celem projektu jest stworzenie w pełni grywalnej wersji, jednak deweloper nie planuje udostępniać jej publicznie – obawia się problemów prawnych ze strony EA, właściciela marki.