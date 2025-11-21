Gwiezdne wojny: Wizje oskarżone o skopiowanie sceny walki z fanowskiego filmu

Siódmy odcinek drugiego sezonu Gwiezdne wojny: Wizje znalazł się w centrum kontrowersji. Fani Gwiezdnych Wojen zauważyli, że jedna ze scen walki z udziałem postaci przypominających Jedi i Sitha (lub Inkwizytora) wygląda niemal identycznie jak choreografia z fanowskiego filmu Dark Jedi.
Gwiezdne wojny: Wizje skopiowało fragment fanowskiego filmu?
W internecie pojawiły się nagrania, w których zestawiono obie sekwencje – i podobieństwa są uderzające. Choć w wersji Visions zastosowano dwustronny miecz świetlny, układ ruchów i ujęcia kamery mają być niemal kopiami fanowskiego materiału.
Twórca Dark Jedi, Lorenz Hideyoshi, otwarcie oskarżył Disneya o kradzież jego pracy. W poście na Instagramie napisał:
Nawet nie zmienili kątów kamery. Dlaczego Disney? Czy to dlatego, że stworzyliśmy fanowski film charytatywny w hołdzie dla waszej marki, a teraz czujecie się usprawiedliwieni, kradnąc z tego źródła kreatywności?
Wskazał również, że Disney powinien lepiej opłacać animatorów lub zatrudnić projektanta choreografii walk. W komentarzach większość fanów stanęła po stronie Hideyoshiego, choć pojawiły się też głosy, że twórca fanfilmu sam korzystał z własności intelektualnej Disneya, więc sprawa nie jest jednoznaczna. Mimo to wielu uważa, że takie podobieństwa nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza gdy chodzi o tak rozpoznawalne IP jak Gwiezdne wojny. Czekamy na komentarz studia Disney.