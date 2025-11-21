Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiezdne wojny: Wizje oskarżone o skopiowanie sceny walki z fanowskiego filmu

Jakub Piwoński
2025/11/21 10:30
Co na to Disney? Sprawa nie jest jednoznaczna.

Siódmy odcinek drugiego sezonu Gwiezdne wojny: Wizje znalazł się w centrum kontrowersji. Fani Gwiezdnych Wojen zauważyli, że jedna ze scen walki z udziałem postaci przypominających Jedi i Sitha (lub Inkwizytora) wygląda niemal identycznie jak choreografia z fanowskiego filmu Dark Jedi.

Gwiezdne wojny: Wizje
Gwiezdne wojny: Wizje

Gwiezdne wojny: Wizje skopiowało fragment fanowskiego filmu?

W internecie pojawiły się nagrania, w których zestawiono obie sekwencje – i podobieństwa są uderzające. Choć w wersji Visions zastosowano dwustronny miecz świetlny, układ ruchów i ujęcia kamery mają być niemal kopiami fanowskiego materiału.

Twórca Dark Jedi, Lorenz Hideyoshi, otwarcie oskarżył Disneya o kradzież jego pracy. W poście na Instagramie napisał:

Nawet nie zmienili kątów kamery. Dlaczego Disney? Czy to dlatego, że stworzyliśmy fanowski film charytatywny w hołdzie dla waszej marki, a teraz czujecie się usprawiedliwieni, kradnąc z tego źródła kreatywności?

Wskazał również, że Disney powinien lepiej opłacać animatorów lub zatrudnić projektanta choreografii walk. W komentarzach większość fanów stanęła po stronie Hideyoshiego, choć pojawiły się też głosy, że twórca fanfilmu sam korzystał z własności intelektualnej Disneya, więc sprawa nie jest jednoznaczna. Mimo to wielu uważa, że takie podobieństwa nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza gdy chodzi o tak rozpoznawalne IP jak Gwiezdne wojny. Czekamy na komentarz studia Disney.

Źródło:https://www.thegamer.com/star-wars-visions-plagiarsing-fan-film/

Popkultura
Star Wars
fanowski projekt
Gwiezdne wojny
kontrowersje
Gwiezdne wojny: Wizje
anime
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:42
dariuszp napisał:

Winę za to w 100% ponosi studio robiące tę scenę. Vision chyba było robione tak że każdy odcinek robił ktoś inny. Disney raczej miał w kontrakcie że ma to być ich oryginalna robota. Po prostu nie sprawdzali każdej sekundy animacji z całym internetem. 

Tak, to prawda. Jednakże teraz to studio powinno zapłacić twórcy oryginalnego filmu, bo to przekracza granicę zwykłej inspiracji.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:01

Winę za to w 100% ponosi studio robiące tę scenę. Vision chyba było robione tak że każdy odcinek robił ktoś inny. Disney raczej miał w kontrakcie że ma to być ich oryginalna robota. Po prostu nie sprawdzali każdej sekundy animacji z całym internetem. 




