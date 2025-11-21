Gwiezdne wojny: Wizje oskarżone o skopiowanie sceny walki z fanowskiego filmu

Co na to Disney? Sprawa nie jest jednoznaczna.

Siódmy odcinek drugiego sezonu Gwiezdne wojny: Wizje znalazł się w centrum kontrowersji. Fani Gwiezdnych Wojen zauważyli, że jedna ze scen walki z udziałem postaci przypominających Jedi i Sitha (lub Inkwizytora) wygląda niemal identycznie jak choreografia z fanowskiego filmu Dark Jedi.

Gwiezdne wojny: Wizje skopiowało fragment fanowskiego filmu?

W internecie pojawiły się nagrania, w których zestawiono obie sekwencje – i podobieństwa są uderzające. Choć w wersji Visions zastosowano dwustronny miecz świetlny, układ ruchów i ujęcia kamery mają być niemal kopiami fanowskiego materiału.