Relaksująca gra o budowaniu zamków otrzyma największą zmianę od premiery. Tiny Glade z kolejnymi nowościami

Jeszcze większą zmianą w Tiny Glade mają być automatyczne schody. Do tej pory budowanie ich wymagało ręcznego ustawiania elementów, co było czasochłonne i niewygodne. Wprowadzenie nowej wersji zmusiło twórców do przebudowy kilku systemów. Jak przyznali, dopiero piąta wersja tego rozwiązania zaczęła dawać oczekiwaną frajdę i działać zgodnie z założeniem.

Nowa aktualizacja do Tiny Glade nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, ale poza brukiem i schodami wprowadzi także kilka drobniejszych nowości. Tytuł jest dostępny wyłącznie na PC i może pochwalić się bardzo pozytywnym odbiorem – 97 procent recenzji na Steamie jest pozytywnych, a rekord aktywności wyniósł ponad 10 tysięcy graczy.