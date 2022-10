Redfall na nowym zwiastunie. Ależ tu strasznie

Redfall to mikstura FPS-a i RPG-a z otwartym światem. Za tworzenie produkcji odpowiada studio Arkane Austin, które ma na swoim koncie tytuły takie jak Prey i Dishonored. Akcja Redfall ma rozgrywać się w tytułowum miasteczku w stanie Massachusetts. Głównym zadaniem gracza będzie mordowanie hord wampirów, a to będzie dało się zrobić w pojedynkę lub we współpracy z innymi. To gra dla maksymalnie czterech osób. Na stronie tytułu na Steamie czytamy:

Wyspiarskie miasteczko Redfall w stanie Massachusetts jest oblegane przez legion wampirów, które doprowadziły do zaćmienia słońca i odcięły mieszkańców od świata zewnętrznego. Odkrywaj otwarty świat i zanurz się w złożonej kampanii fabularnej, w której odkryjesz tajemnicę pojawienia się wampirów. Stwórz drużynę z innymi ocalałymi i walcz ze stworami łaknącymi krwi mieszkańców.

Redfall – data premiery i platformy

Gra o wampirach ma ukazać się na pecetach (poprzez Steama i Epic Games Store) i konsolach Xbox Series X/S. Dokładna data debiutu nie jest jeszcze znana; wiadomo jedynie, że shooter trafi do sklepów w 2023. Dodatkowo wielu z Was ucieszy zapewne wiadomość, że od premiery Redfall będzie dostępny w usłudze Xbox Game Pass.