Redditorzy wyciszyli RTX 5080 i 5090 wydrukami z plastiku

Drukuj chłodzenia do grafiki razem z nami!

Redditor „aartr” pokazuje, co może zdziałać prosty, drukowany adapter dla trzech wentylatorów na karcie graficznej Gigabyte.

Karta korzysta z niestandardowego uchwytu na dwa wentylatory 120 mm i jeden 92 mm, które są zamontowane na oryginalnym radiatorze.

Mod ten, nie zmienia radiatora, komory parowej czy pasty termoprzewodzącej. Modyfikacje obejmują jedynie wymianę osłony wentylatorów oraz oczywiście samych wentylatorów.

Częstym motywem wśród tych modyfikacji jest użycie wentylatorów Noctua. Według autora moda, najgłośniejszym dźwiękiem dochodzącym z karty jest pisk cewek, a nie same wentylatory.

Karta jest podkręcona i pobiera do 400 W, podczas gdy prędkości obrotowe wentylatorów pozostają poniżej 1250 RPM, co wciąż wystarcza, by utrzymać GPU poniżej 74°C w testach Steel Nomad.

Inny użytkownik Reddita, „Ultimate Shrouds”, pokazuje zmodyfikowaną kartę MSI RTX 5090 Ventus, wyposażoną w pięć wentylatorów.